Dan Dungaciu despre numirea lui Eugen Tomac prim-ministru: „I-am văzut pe cei doi, am avut sentimentul a doi copii mari care ajung în fruntea României”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a făcut precizări vineri, în emisiunea OFF The Record de la MEDIAFAX, despre numirea lui Eugen Tomac în funcția de prim-ministru al României, după anunțat președintelui țării de joi seară.

Întrebat cum l-ar descrie pe Eugen Tomac, Dan Dungaciu a evitat o caracterizare, dar a făcut o caracterizare generală despre clasa politică.

„Nu vreau să fac considerații. Dar i-am văzut pe cei doi, am avut sentimentul a doi copii mari care ajung în fruntea României”, a spus acesta.

„Întrebarea pe care ați spus-o, legată de domnul Tomac, ar putea supună multă lume legat de domnul Nicușor Dan. Ce l-a recomandat să conducă România în cea mai cumplită criză politică de securitate a spațiului a Europei și a lumii de când a căzut URSS-ul?”, a declarat el.

Dungaciu a venit apoi cu alte critici asupra modului în care sunt organizate și percepute alegerile în România, spunând că acestea au devenit un punct central al vieții politice.

„De ce mai facem alegeri parlamentare dacă singurul reper este alegerea președintelui? Bine, noi am ajuns într-o situație în care a existat un tip de obsesie alegerile din decembrie 2024, anularea alegerilor, care devenise reperul vieții politice românești, care a fost înlocuită cu alegerile din iunie 2025”, a afirmat Dungaciu.

„Alegerea pe care a făcut-o Nicușor Dan nu are nicio legătură cu performanța politică, că e 1,8”, a mai spus acesta.