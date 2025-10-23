Daniel Băluță: Cel mai probabil eu voi candida la Primăria Municipiului București

„Competiția internă este aproape de final și sunt convins că în primele zile ale săptămânii viitoare vom anunța oficial care este candidatul PSD. Este adevărat că cel mai probabil eu voi candida la Primăria Municipiului București”, a afirmat Băluță, joi, la B1 TV.

Privind sprijinirea unui candidat de către președintele Nicușor Dan, Băluță a afirmat: „Îi va sprijini pe toți. Deci asta este ideea de la care domnul președinte pleacă. Chiar a fost întrebat în mod direct de curând dacă se va implica în campanie și s-a spus nu, pentru că nu este firesc. Este un exemplu de normalitate”.

„Anormal este să avem o abordare de genul acesta și să simțim nevoia de elemente ajutătoare, pentru că singuri nu ne descurcăm. Cred că domnul Cătălin (n.r. Drulă) este băiat mare și se poate descurca și singur în viață”, a mai spus social-democratul.