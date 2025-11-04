Daniel Băluţă îl acuză pe Marcel Ciolacu: Nu a fost corect faţă de mine

Potrivit lui Daniel Băluţă, Ciolacu l-a nominalizat anul trecut pentru a fi candidatul PSD la Primăria Capitalei înainte de a-l anunţa pe medicul Cătălin Cârstoiu, dar „şi-a schimbat brusc şi inexplicabil opţiunea”.

„Marcel Ciolacu nu a fost corect faţă de mine. Marcel Ciolacu m-a nominalizat înainte de profesorul Cârstoiu, după care s-a schimbat brusc şi inexplicabil opţiunea”, a spus Băluţă.

Întrebat dacă are o explicaţie, el a spus că nu.

Candidatul PSD a declarat că Sorin Grindeanu este un preşedinte care îl susţine: „Nu aţi simţit acelaşi sprijin din partea lui Marcel Ciolacu”.

Întrebat dacă nu are semnale că partidul sau unii lideri importanţi nu vor trage pentru el în campanie, Daniel Băluţă a spus: „„M-aţi întrebat mai devreme un lucru. Calităţile pe care le am pentru unele tipuri de poziţii reprezintă nişte dezavantaje. Sunt un om corect. V-am spus exact de ce, de exemplu, nu pot, nu e profilul meu să îmi doresc un alt tip de poziţie. Deci sunt un om corect. Tot la fel de corect vă fac această diferenţă, dacă vreţi, între modul în care Sorin Grindeanu a judecat şi judecă această candidatură pentru partidul pe care îl reprezint, cât şi relaţia constructivă şi corectă pe care o are faţă de mine versus o altă relaţie. Am folosit preşedinţia lui Marcel Ciolacu special pentru a vă pune în evidenţă faptul că domnul Sorin Grindeanu nu simte un astfel de pericol”.