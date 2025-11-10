Prima pagină » Politic » Daniel Băluță promite investiții masive în Capitală: „Am demonstrat că fac ceea ce spun”

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a declarat luni, la B1 TV, că experiența sa de zece ani ca primar al Sectorului 4 îl recomandă pentru a extinde modelul de dezvoltare la nivelul întregului București.
Rareș Mustață
10 nov. 2025, 20:08, Politic

Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Generală a Capitalei, a spus într-o intervenție la B1 TV că diferența dintre el și ceilalți candidați este „faptul că a demonstrat că își respectă cuvântul”. El a subliniat că multe dintre proiectele realizate în Sectorul 4 nu au fost promisiuni electorale, dar au fost făcute pentru că „au fost posibile și necesare”.

„Dacă ne uităm la programele electorale de fiecare dată, veți vedea că am făcut ceea ce am promis și chiar mai mult. Fie că vorbim despre planșeul Unirii, pasajul Unirii, spitalul de pneumologie sau patinoarul, toate au fost proiecte pe care nu le-am promis, dar le-am realizat”, a spus Băluță.

El a afirmat că Bucureștiul are nevoie de „enorm de multe investiții” și că nu va ezita să le facă acolo unde există posibilitatea. „Am demonstrat că am cuvânt, că am făcut și că fac lucruri în momentul acesta. Tot ce îmi propun este să duc această experiență acumulată în cei zece ani de la Sectorul 4 către alte zone ale Capitalei”, a mai declarat social-democratul.