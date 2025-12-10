Prima pagină » Politic » Diana Buzoianu, despre ESZ: Analizăm redactarea hotărârii care să desfințeze această companie

Diana Buzoianu, despre ESZ: Analizăm redactarea hotărârii care să desfințeze această companie

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că Ministerul Mediului va analiza redactarea Hotărârii de Guvern care să desființeze compania ESZ, principalul producător de apă potabilă pentru județul Prahova.
Diana Buzoianu, despre ESZ: Analizăm redactarea hotărârii care să desfințeze această companie
Sursă foto: Alexandra Pandrea / GMN / Mediafax Foto
Daiana Rob
10 dec. 2025, 18:11, Politic

„Noi analizăm în perioada imediat următoare și redactarea hotărârii de guvern care să desființeze această companie, pentru că (…) este o structură care și-a arătat limitele și în situații de crize, dar și în situația de zi cu zi, la Prahova oamenii plătesc unele dintre cele mai mari prețuri la apă, iar situația și existența acestei companii este unul dintre motivele pentru care acest lucru se întâmplă”, a declarat Ministra Mediului, Diana Buzoianu, într-o conferință de presă. 

Legat de situația actuală a companiei, ea a precizat că, la nivelul Apelor Române a fost convocată o ședință a Consiliului de Conducere pentru a se decide dacă directorul tehnic, dar și directorul general al operatorului ESZ vor fi demiși din funcție.

Ea a precizat că doar membri Consiliului de Administrație pot lua decizia de demitere din funcție a celor doi directori.

Mâine are loc ședința Consiliului de Conducere de la nivelul Apelor Române. Acest for poate să mandateze Consiliul de Administrație al operatorului ESZ să analizeze, să ia în considerare raportul cu concluziile preliminare. 

Doar membrii din Consiliul de Administrație al operatorului ESZ vor putea să ia decizia de demitere sau nu a acestor directori. În mod evident, există suficient de multe dovezi care să arate nevoia de a lua măsuri de urgență. Eu cred că este nevoie să fie demitere ale persoanelor care sunt vinovate de această situație”, a declarat Buzoianu. 

