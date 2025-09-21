Elena Lasconi afirmă că știa că se vor anula alegerile încă din 27 noiembrie: „avem două sisteme: unul subteran și unul la vedere”

Elena Lasconi afirmă, duminică seara, că exista posibilitatea legală să fie invalidată candidatura lui Călin Georgescu dacă s-ar fi știut că acesta ar fi câștigat turul 2 în care ar fi urmat să candideze împotriva sa. Însă este de părere că dacă alegerile nu s-ar fi anulat, ea ar fi fost acum președintele României.

„S-a mobilizat întreaga țară gândindu-se că suntem salvați, înțelegeți? Credeți că pentru mine nu s-ar fi mobilizat? Înainte cu două zile de anulare alegerilor știam că o să câștig. Aveam și date în acest sens”, spune Lasconi la Antena 3 CNN.

Ea sugerează că președintele țării ar fi trebuit să fie cineva care să aibă „măcar un schelet în dulap, ca să fie controlabil” „de către sistem”.

Lasconi vorbește de două sistem: unul vizibil, altul subteran

Lasconi afirmă că în prezent „avem două sisteme: unul subteran și unul la vedere. Unul pe care îl știm. Cel subteran a lucrat pentru Georgescu. (Cel la vedere – n.r.) a lucrat împreună cu Curtea Constituțională ca să anuleze alegerile”.

Lasconi a mai spus că a avut „un feeling că se va întâmpla ceva rău” înainte de a se anula alegerile, dar nu că se vor anula, așa că l-am sunat pe președintele în funcție atunci, Klaus Iohannis, care i-a și răspuns.

„L-am rugat să scoată informații, să spună României, să spună românilor ce se întâmplă, dacă există probe, dacă există ceva”, spune Lasconi, sugferând că nu i s-a spus nimic concret.

Elena Lasconi a mai spus că „o jurnalistă cunoscută” i-a spus și știa încă din 27 noiembrie despre anularea alegerilor și chiar exista o motivare scrisă a CCR pregătită.

„Varianta cu 27 noiembrie o știam, că pornise de la un jurnalist. De la un jurnalist foarte cunoscut. O jurnalistă foarte cunoscută care știa asta. Apoi am aflat că i-a scris strategia de campanie a lui Nicușor Dan înainte cu o zi de anulare. Deci Nicușor Dan a fost băgat în joc. Asta am aflat-o de la oameni care au fost aproape de Nicușor”, a mai spus Elena Lasconi.