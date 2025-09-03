Finanțare de 600 de milioane de euro prin fonduri norvegiene anunțată de Dragoș Pâslaru

„O altă veste bună, și chiar foarte bună, se referă la discuțiile de luni, negocierile care au avut loc pe granturile Spațiului Economic European și Norvegian. Aceștia sunt bani în partea statelor donatoare, Norvegia, Liechtenstein și Islanda. Discutăm de 600 de milioane de euro pentru perioada de programare, atenție, 2021-2028. Din ce vă spun, ca perioadă, vă dați seama că, fiind în 2025, suntem deja într-un târziere mare”, a declarat ministrul.

El anunță că, împreună cu echipa din minister, a reușit să reașeze lucrurile, astfel încât speră că, în luna noiembrie, în acest an, să fie semnat memorandumul de înțelegere, pentru a intra apoi în pregătirea finală, „ca să putem da drumul la această finanțare”.

Această finanțare acoperă zone foarte importante, cum ar fi tranziția verde, de dezvoltare locală, atingerea grupurilor vulnerabile, zona de inovare, partea legată de dezvoltarea mediului antreprenorial, zona de energie, justiție, afaceri interne, capacitatea administrativă și, bineînțeles, proiecte bilaterale care vor susține agenda Ministerului Afacerilor Externe.

„Avem nevoie de aceste resurse ca de aer”, a mai spus Pîslaru.