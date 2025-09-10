Grindeanu, despre relansarea economică: Orice om de bună credinţă trebuie să discute de măsuri

În cadrul unui interviu la RomâniaTV, Grindeanu a fost întrebat dacă pachetul numărul trei de măsuri economice va fi adoptat prin asumarea răspunderii guvernului sau prin procedura parlamentară obişnuită, în contextul negocierilor cu Ilie Bolojan. „Orice om de bună credinţă, dacă vrea să discute despre relansarea economiei, trebuie să discute de măsuri”, a afirmat, miercuri, Grindeanu.

El a subliniat că în cadrul coaliţiei actuale se poartă discuţii cu „oameni de bună credinţă” şi că măsurile economice sunt esenţiale pentru a evita intrarea în recesiune.

Întrebat dacă pachetul trei va fi adoptat prin asumarea răspunderii guvernului sau prin procedura parlamentară, Grindeanu a evitat să dea un răspuns categoric. „De ce ezit să vă spun de asumare? Pentru că este un instrument care ar trebui folosit în mod excepţional. În mod normal, această asumare nu trebuie să devină o regulă”, a explicat liderul PSD. Grindeanu a amintit că în trecut şi-a exprimat dorinţa ca pachetul numărul doi să nu treacă prin asumare, însă acesta a fost totuşi adoptat prin această procedură.