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Grindeanu îndeamnă la responsabilitate: Să terminăm cu liniile roșii

În cadrul unui interviu la Antena 3 CNN, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a îndemnat partidele la responsabilitate în contextul formării unei majorități pentru guvernul Niculescu, afirmând că social-democrații au putut să treacă peste numirea sa în funcția de premier.
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Daiana Rob
08 oct. 2026, 22:18, Politic
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Grindeanu a amintit numirile de premieri din ultimele luni, afirmând că au fost alese doar opțiuni „de dreapta”, precum „Eugen Tomac, Veștea, Siegfried Mureșan”. Grindeanu a precizat că se aștepta ca „să se încerce” acordarea unui mandat și „partidului care a câștigat alegerile”, referindu-se la parlamentarele din 2024, câștigate de PSD.

 „Dacă noi suntem în stare trecem peste aceste lucruri, eu cred că și ceilalți pot să facă acest efort și să terminăm cu liniile astea roșii și cu lucruri care fac rău în acest moment, dacă vrem să fim responsabili”, a declarat Grindeanu. 

Grindeanu a amenințat că, în caz contrar, social-democrații vor „continua pe această linie roșie” și vor „reescalada tot discursul public”.

În urmă cu două zile, Grindeanu a anunțat că principala prioritate a PSD este schimbarea de direcție în administrarea țării. 

Totuși, liderul social-democrat a reiterat că PSD nu va fi parte a acestei majorități dacă această condiție nu va fi îndeplinită, specificând că-și dorește și, ceea ce el a numit „o majoritate transparentă” și nu una „de conjunctură”. 

Revoltă în PSD

El a vorbit despre „revolta” în interiorul PSD generată de numirea lui Niculescu în funcția de premier, pe fondul numirilor „de dreapta” din ultimele luni.

„Constituțional, președintele a considerat că trebuie să facă această nominalizare și sigur, acest lucru să știți că nu a fost trecut ușor cu vederea în partid. Am destui colegi care s-au simțit dezamăgiți. Ba chiar am și spus zilele trecute și un soi de revoltă pe care n-am cum să o ascund, fiindcă este adevărul”, a declarat Grindeanu. 

Totuși, el l-a descris pe Niculescu drept „un om decent, un diplomat foarte bun”, declarând că premierul desemnat „se străduie în aceste zile să găsească un numitor comun” pentru o majoritate transparentă.

Declarațiile vin în contextul în care premierul desemnat, Luca Niculescu, a negociat cu liderii partidelor PSD, PNL și UDMR în scopul formării unei majorități. Luni, Niculescu va negocia și cu USR și Grupul Minorităților Naționale.

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