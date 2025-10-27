Grindeanu: Nu putem fi frați în coaliție. Oamenii așteaptă de la noi politici publice, nu circ

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la Observator, că relația dintre partidele din coaliție nu este una de „frăție”, ci una de colaborare bazată pe responsabilitate.

El a subliniat că PSD trebuie să se concentreze pe politici publice, nu pe orgolii politice.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, într-un interviu acordat luni la Observator, că actuala coaliție de guvernare nu poate fi descrisă drept o „relație de frați”, având în vedere confruntările electorale anterioare dintre partide.

„Nu se așteaptă nimeni la frății”

„Nu putem să fim frați atâta timp cât bătăliile electorale între PSD și PNL, sau între PSD și USR, au fost cele pe care le știți. Nu se așteaptă nimeni la frății sau să aplaudăm cu toții ca în Coreea de Nord”, a spus Grindeanu.

El a adăugat că oamenii așteaptă de la PSD „politici publice bine argumentate și aplicate în interesul cetățenilor”, nu dispute politice.

„Trebuie să guvernezi cu sufletul”

„Trebuie să depășim momentul acuzațiilor și să vorbim mai mult despre oameni și despre politici publice.

Circul și orgoliile pot da satisfacție de moment, dar nu aduc rezultate pentru oameni. Trebuie să guvernezi cu sufletul, cu inima către oameni și pentru oameni”, a declarat liderul social-democrat.

Declarațiile vin în contextul unui sondaj Ipsos pentru Antena 1, potrivit căruia 55% dintre respondenți consideră că guvernele anterioare sunt responsabile pentru situația economică actuală, 28% dau vina pe guvernul actual, 6% pe instituțiile europene și 3% pe administrațiile locale.