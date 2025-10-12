Grindeanu: Nu ții cont de părerile PSD, nu vei avea un parcurs lin

Întrebat, la Antena 3 CNN, cine conduce România, Grindeanu a explicat că guvernarea formată din patru partide nu este una ușoară și că armonizarea pozițiilor este un proces dificil.

„Nu cred că e cineva care să fie deținător sau stăpânul inelelor, dacă putem să spunem așa. Fiecare are prerogativele date de Constituție. Președintele are prerogativele constituționale pe care le cunoaștem. Avem o coaliție formată din patru partide, ceea ce nu e un lucru simplu. E un lucru chiar dificil. Nu e ușor să armonizezi puncte de vedere venite de la partide politice, care tradițional s-au aflat pe părți diferite sau antagonice. Mă refer, de exemplu, la PSD și USR. Pentru PNL am mai avut majorități, așa cum bine știți, sau am încercat să avem majorități în anii trecuți. Asta înseamnă că nu tot timpul lucrurile merg așa de line. La aceste lucruri se mai adaugă și tentative de a ignora rolul PSD în această coaliție”, a spus Grindeanu.

Grindeanu a subliniat că PSD nu poate fi tratat ca un partener secundar și că rolul său trebuie respectat.

„PSD-ul rămâne principalul partid al acestei coaliții. În momentul în care încerci să faci lucruri neținând cont de părerile PSD, să nu te aștepți să ai un parcurs lin, fără turbulențe. În momentul în care noi venim cu propuneri și încercăm să fim în partea de stânga, de centru-stânga și încercăm să mai atenuăm din anumite măsuri, care, unele dintre ele, sunt extreme și putem să detaliem dacă vreți, ne așteptăm să fie luate în seamă propunerile PSD. Și datorită ponderii pe care o avem în Parlament și datorită validității acestor propuneri și solidității lor, în momentul în care pare că sunt ignorate, și au fost câteva rânduri, atunci nu trebuie să te aștepți în coaliție să fie drumul foarte lin și lipsit de probleme”, a spus președintele interimar al PSD.

El a reamintit că partidul său a semnalat încă din vară excesele din pachetul fiscal promovat de Guvern.

„Am anunțat din momentul în care a fost asumarea pe pachetul 1, că noi vom încerca să reparăm excesele. Mi se pare excesiv să crezi că vei reface deficitul cu CASS pentru deținuții politici, foștii deținuți politici, că refaci CASS-ul pentru veteranii de război, care sunt și invalizi sau urmași, văduve de război. Și chiar dacă vrei să contribui la o politică sănătoasă, care e absolut necesară în România, refaci deficitul cu CASS-ul pentru, așa cum știți, mame. Și astea sunt lucruri pe care le-am anunțat. Sunt lucruri pe care le-am anunțat de atunci, când am spus că vom încerca să le reparăm. Și care par excese.”, a mai spus Grindeanu.