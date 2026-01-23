Ilie Bolojan despre participarea la Consiliul pentru Pace al lui Trump: este bine să ne corelăm pozițiile cu cele ale Uniunii Europene

România trebuie să analizeze împreună cu țările europene, ceea ce s-a și convenit între liderii europeni, vis-a-vis de a participa la acest Consiliu, a declarat premierul Ilie Bolojan. În privința taxei de 1 miliard de dolari el a zis că banii țării trebuie foarte bine calculați.

„În ceea ce privește suma de 1 miliard de dolari. Sigur, România are posibilitatea să aloce pentru un proiect sau pentru altul 1 miliard de dolari, dar trebuie calculați foarte bine cum facem acest lucru, pentru că fiecare leu pe care îl alocăm într-un proiect sau altul trebuie cât se poate de clar justificat de interesul național și de situația economică în care ne găsim. Trebuie văzut în ce măsură această participare este în concordanță cu celelalte angajamente pe care România le are de a participa la alte forumuri”, a spus premierul Bolojan.

Decizia principală va ține de președinte Nicușor Dan, care are competența principală în această zonă, a adăugat premierul.

Poziția UE este foarte importantă în luarea unei decizii pe acest subiect, a mai spus Ilie Bolojan.

„Din punctul meu de vedere, în această perioadă, cred că este bine să ne corelăm pozițiile cu cele ale Uniunii Europene, pentru că astăzi, orice s-ar spune, suntem în Europa, economia noastră este puternic racordată la economia europeană și cred că, cu cât mai multe probleme, au poziții convergente, cu atât Europa rămâne un actor relevant în zona geopolitică, geoeconomică, globală”, a declarat Ilie Bolojan.