Ilie Bolojan: „Trebuie să creștem vârsta de pensionare către vârsta standard. Să eliminăm posibilitățile de pensionare rapidă”

Într-un interviu acordat joi pentru Euronews, premierul României, Ilie Bolojan, a explicat că pensiile speciale și vârsta redusă de pensionare reprezintă o problemă majoră pentru economia și sistemul social al României.

„Nu mai putem să susținem și nu mai putem suporta nici din punct de vedere al sustenabilității, nici din punct de vedere a unei justiții sociale, o pensionare care să fie între 48 și 50 de ani, deci vârsta de pensionare prea rapidă nu mai poate fi suportată. Aceasta este o realitate pe care nu o putem contesta”, a spus Bolojan.

Premierul a mai declarat că numai 53% dintre românii între 55 și 64 de ani sunt activi economic, România situându-se pe penultimul loc în Europa, după Italia.

„Dacă vrem să avem mai mulți bani la bugetul de stat, pentru sănătate, pentru educație, pentru investiții, acești bani nu pot fi colectați decât de la oamenii care lucrează în România, nu de la cei care nu lucrează”, a explicat premierul.

Bolojan a spus că este necesar să se elimine portițele care permit pensionarea anticipată.

„Trebuie să creștem vârsta de pensionare către vârsta standard, să eliminăm cât mai multe posibilități de pensionare rapidă, pensionare anticipată, să reducem portițele prin care, prin diferite tehnici, certificate medicale care te duc într-o zonă de pensie de invaliditate care nu este acoperită de o boală, sau de indemnizație de handicap”, a explicat premierul.

El a adăugat că problema afectează, în acest moment, un număr foarte mare de români.

„Vă rog să vă gândiți că avem peste 950.000 de cetățeni români care beneficiază de indemnizație de handicap, ceea ce este o pondere destul de mare din populație activă”, a declarat Bolojan.

Bolojan a mai declarat că măsurile care vor fi luate sunt necesare pentru a crește numărul de persoane active în economie și pentru a susține finanțele publice.

„Indiferent cine este în guvernare, astăzi sau mâine, trebuie să luăm măsuri pentru a avea mai mulți oameni în economie și faptul că în acest interval avem doar jumătate, înseamnă că trebuie să facem tot ceea ce ține de noi să eliminăm posibilitățile prin care oamenii nu mai stau în economie pentru că nu este suportabil”, a afirmat Bolojan.