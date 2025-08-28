Prima pagină » Politic » Ivan pregăteşte un document strategic pentru CSAT privind situaţia energetică

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pregăteşte un document strategic care va fi depus în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării pentru a prezenta situaţia energetică a României şi soluţiile pentru ieşirea din criză.
Andreea Tobias
28 aug. 2025, 18:39, Politic

Întrebat la Antena 3 CNN despre măsurile concrete pe care le pregăteşte pentru sectorul energetic, Ivan a răspuns că lucrează la „un set de măsuri”, dintre care o parte a fost deja validată.

Ministrul a explicat că documentul strategic va arăta „din punct de vedere operaţional cum a ajuns România aici, dar mai ales cum poate să depăşească acest moment”.

Referitor la centralele pe cărbune, Ivan a declarat că militează pentru păstrarea centralelor de la Rovinari şi că a avut o şedinţă pentru a renegocia ţintele asumate de România şi a amâna eliminarea capacităţilor pe cărbune „până la finalul anului 2030″ în loc de sfârşitul lui 2025.

Ministrul a subliniat că România şi-a asumat „cea mai agresivă politică de decarbonizare din toată Uniunea Europeană”, comparativ cu Polonia sau Germania care au ales să meargă pe cărbune până în 2040-2050.

Întrebat despre proiectele de înlocuire, Ivan a explicat că sunt în pregătire „două centrale mari pe gaz” şi a menţionat că România va putea exploata zăcămintele din Marea Neagră din 2027, ceea ce va asigura „unul dintre cele mai mici preţuri la gaz din toată UE”.

Ministrul a precizat că statul trebuie să joace „un rol activ, nu doar reactiv” în sectorul energetic, având în vedere că deţine companii majore de producţie, transport şi distribuţie a energiei electrice.