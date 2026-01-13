Prima pagină » Politic » Miruță, despre tăierile de venituri de la bugetari: Avem o burtă mai mare decât cuprinde paltonul

„Tragi un pic de burtă ca să închizi, altfel vei îngheța de frig”, spune Radu Miruță despre ce îi va face pe șefii instituțiilor statului să decidă tăierea fondului de salarii cu 10%. „Trebuie să ne descurcăm cu ce avem pe masă. (...) Eu nu întreb cine a spart farfuriile”.
Laura Buciu
13 ian. 2026, 20:55, Politic

Întrebat, marți, ce îi va face pe șefii de instituții publice, care nu s-au atins deloc de banii bugetarilor, să facă asta de aici înainte, Radu Miruță a spus că „pentru că trebuie să închidă fermarul la palton, că nu-i mai încape”.

„Avem o burtă mai mare decât poate cuprinde laterala paltonului. Trebuie să tragi un pic de burtă ca să închizi, altfel vei îngheța de frig. Nu vrea nimeni să reducă din cheltuielile cu salariile. Poate că ar trebui să le dublăm. Poate că sunt oameni care merită salarii de trei ori mai mari. Dar nu suntem într-o lume perfectă. Suntem într-o lume în care trebuie să ne încadrăm cu ce avem pe masă. Eu nu întreb de ce avem atât de puțin pe masă astăzi. Eu nu întreb cine a spart farfuriile anii trecuți, încât acum plătim să adunăm cioburile. Eu spun că sunt un ministru disciplinat, care nu vin în fața românilor să spun că avem o soluție miraculoasă și că problema nu există”, afirmă Radu Miruță la B1TV.

Ministrul Apărării afirmă că singura judecată rațională este fie reduse și din cheltuielile pe care guvernul le face, „pentru că până acum am rezolvat parțial problema punând taxe pe alții”.

