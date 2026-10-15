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Nicușor Dan, despre viitorul buget al Uniunii Europene: „17 state s-au coalizat”

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Bruxelles, că asocierea celor 17 state membre ale Uniunii Europene în grupul „Prietenii Coeziunii”, coordonat de România și Italia, reprezintă un avantaj în negocierile privind viitorul buget european.
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Iulian Moşneagu
15 oct. 2026, 13:45, Politic
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Întrebat în marja reuniunii Consiliului European despre negocierile pentru menținerea fondurilor europene destinate coeziunii și agriculturii, dar și despre o posibilă afiliere la o familie politică europeană, Nicușor Dan a subliniat importanța colaborării dintre statele membre.

„Cred că depinde mai puțin de afilierea mea la o familie, depinde mai mult de coalizarea pe idei. Și faptul că 17 state s-au coalizat și faptul că Italia și România coordonează această asociere e foarte bună pentru România”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a explicat că poziția comună a celor 17 state a avut deja rezultate în discuțiile privind viitorul buget european.

„Faptul că au fost 17 din 27 de state care au avut idei comune, asta a contribuit, de exemplu, la păstrarea între propunerea cipriotă și propunerea irlandeză a bugetului a așa-numitei anvelope naționale”, a precizat șeful statului.

Președintele a precizat că întâlnirea de joi dimineață cu liderii celor 17 state a avut ca obiectiv menținerea unei poziții comune în negocieri.

„Discuția pe care am avut-o azi-dimineață cu cele 17 state în sensul ăsta a fost păstrarea unității acestui grup, astfel încât el să aibă o pondere mai mare în negociere”, a afirmat Nicușor Dan.

România și Italia coordonează grupul „Prietenii Coeziunii”

Declarațiile au fost făcute după ce Nicușor Dan și premierul italian Giorgia Meloni au organizat, joi, o întâlnire a liderilor grupului „Prietenii Coeziunii”, înaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles.

Cele 17 state susțin menținerea fondurilor pentru agricultură și politica de coeziune în viitorul buget al Uniunii Europene, pentru perioada 2028-2034.

Negocierile privind viitorul buget european reprezintă unul dintre subiectele reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, desfășurată în perioada 15-16 octombrie.

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