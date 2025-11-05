Nicușor Dan, în urma discuțiilor cu Rutte: Țara noastră are aliați și este protejată corespunzător

NATO și România organizează împreună Forumul NATO pentru Industrie, cu câteva sute de companii din industria de apărare.

„Legat de NATO și de apărare, România implementează Strategia Națională pentru Industria de Apărare. Asta înseamnă că luăm foarte în serios revigurarea acestei zone economice. Avem o tradiție pe care nu am avut cel mai bun management în ultimii ani, dar pe care în acest context suntem nevoiți și o vom revigora”, a spus Dan.

Președintele afirmă că a discutat cu Rutte despre situația de securitate în spațiul euro-atlantic și colaborarea „pe care trebuie să o avem în acest context”, despre necesitatea majorării cheltuielor de apărare, despre Ucraina, despre Santinela Estului, care este programul NATO pentru apărare aeriană a flancului estic, inclusiv a României, nu numai partea de drone, ci un întreg program de apărare aeriană coerentă pe tot flancul de est.

„Și în acest context am discutat despre capacitățile militare suplimentare care vor fi aduse pe întreg flancul estic, inclusiv în România. Din partea României am menționat că România va continua să investească în consolidarea capabilităților sale militare. Am vorbit puțin de zona Mării Negre, în care România are un interes particular de securitate în ceea ce privește flancul estic. Am vorbit, de asemenea, de amenințările hibride și de modul în care putem să colaborăm cu privire la acestea. Am reafirmat faptul că România își va îndeplini obligațiile pe care și le-a sumat, va continua să fie un furnizor de securitate și de țară care contribuie la securitatea euroatlantică”, a adăugat președintele.

Potrivit acestuia, concluzia acestor discuții a fost că România are aliați și este protejată în mod corespunzător față de orice fel de potențial amenințare.

Declarații de presă comune cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte.