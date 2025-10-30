Oana Gheorghiu: În tinerețe am ascultat Vocea Americii și visam, ca orice român, la America

Oana Gheorghiu a spus, joi, într-o intervenție la Digi24, că nu poate fi acuzată de sentimente anti-americane, în urma postării sale cu privire la Donald Trump, în urma întâlnirii cu Volodimir Zelenski, pentru care a fost crtiticată de Sorin Grindeanu.

„Sunt un om care a admirat întotdeauna democrația americană și care a ascultat în tinerețe Vocea Americii de unde aflam cum e viața în America și visam ca orice român pe vremea aia la America. Postarea pe care l-am făcut a fost într-un context emoțional, așa cum am explicat și pe Facebook, și era opinia unui cetățean. Sunt astăzi într-o poziție oficială”, a spus Oana Gheorghiu.

Ea s-a referit și la contribuția SUA în domeniul apărării în Europa:

„Desigur că respect contribuția Statelor Unite ale Americii la siguranța pe care Europa o are astăzi și inclusiv România și nu sunt absolut deloc anti-americană”, a mai spus Oana Gheorghiu.