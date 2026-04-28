Petrișor Peiu: Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan, susținută și de alte grupuri parlamentare

Invitat marți în emisiunea Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, senatorul AUR a precizat că moțiunea a strâns 253 de semnături, peste pragul necesar pentru depunere, dar și că sprijinul a venit din mai multe zone politice.

„Semnăturile au venit din mai multe direcții. Au fost mai multe grupuri și formațiuni de parlamentari neafiliați, mulți dintre ei rămași în afara partidelor lor”, a declarat Petrișor Peiu.

Sprijin dincolo de PSD și AUR

Potrivit liderului grupului AUR din Senat, moțiunea a fost susținută și de parlamentari din grupul parlamentar „PACE – Întâi România”, format în principal în foști membri SOS și POT.

Petrișor Peiu a explicat că moțiunea a fost semnată și de parlamentari din grupul parlamentar „PACE – Întâi România” din Senat, format în principal din foști membri SOS și POT.

Potrivit acestuia, documentul a avut sprijinul acestui grup încă de la început, membrii săi semnând și urmând să voteze moțiunea, iar ulterior au fost atrase semnături și de la parlamentari neafiliați și de la membri ai Partidului Oamenilor Tineri.

„Cu doamna Diana Șoșoacă nu am avut o discuție directă. Cu doamna Anamaria Gavrilă am vorbit și ieri, și astăzi. Până la urmă am reușit să găsim o soluție astfel încât și semnăturile celor de la Partidul Oamenilor Tineri să fie incluse”, a spus Peiu.

„Stop Planului Bolojan”

Moțiunea depusă poartă titlul „Stop Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”.

Senatorul AUR a precizat că depunerea moțiunii a fost făcută de echipele tehnice ale partidelor, în baza unei înțelegeri între formațiuni, nu de către parlamentari inițiatori.

„A fost o înțelegere ca să se depună nu de către politicieni, ci de staffurile tehnice”, a spus Peiu.