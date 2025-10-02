Războiul din Ucraina, ziua 1.317. Zelenski acuză Rusia că provoacă riscuri nucleare la Cernobîl / Trump sprijină atacurile Ucrainei asupra energiei Rusiei

SUA oferă Ucrainei informații pentru lovituri asupra infrastructurii energetice rusești

Administrația Trump a aprobat pentru prima dată furnizarea de informații de intelligence care să sprijine atacurile cu rachete cu rază lungă ale Ucrainei asupra rafinăriilor, conductelor și centralelor electrice din Rusia.

Decizia marchează o implicare mai profundă a Washingtonului în conflict, în timp ce se discută și posibilitatea livrării de rachete Tomahawk și Barracuda cu rază de până la 800 de kilometri.

Zelenski acuză Rusia că provoacă riscuri nucleare la Cernobîl și Zaporojie

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Rusia că a atacat deliberat infrastructura energetică din apropierea centralei de la Cernobîl, lăsând instalația fără curent timp de câteva ore.

El susține că Moscova menține și întreruperea alimentării la centrala nucleară Zaporojie, ceea ce creează riscuri grave, profitând de poziția slabă a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

NATO trebuie să își intensifice coordonarea în fața amenințărilor hibride rusești

Premierul danez Mette Frederiksen avertizează că Europa se confruntă cu un război hibrid început de Rusia prin atacuri cibernetice, drone și sabotaje. Ea cere o reacție comună a NATO, spunând că apărarea nu este suficientă.

Administrația Trump a autorizat pentru prima dată furnizarea de informații de intelligence către Ucraina pentru a sprijini atacurile cu rachete cu rază lungă asupra infrastructurii energetice din Rusia, a relatat Wall Street Journal.

Președintele Donald Trump a aprobat recent ca Pentagonul și agențiile de informații americane să ajute Kievul cu date necesare pentru a lovi ținte strategice din Rusia, precum rafinării, conducte și centrale electrice, scrie Wall Street Journal.

Oficialii americani spun că obiectivul este slăbirea economiei de război a Moscovei, într-un moment în care negocierile de pace sunt blocate.