Reforma lui Bolojan. Câți angajați vor fi concediați din Municipiul Cluj-Napoca. Datele prezentate de Guvern

„Zona de administrație publică locală este un bloc mare de cheltuieli care adună peste 150.000 de oameni, parte în aparatele proprii, parte în zona de asistență socială. Dacă nu controlăm cheltuielile de personal ale statului riscăm ca tot ce încasăm suplimentar să se ducă pe acest cheltuieli de personal și să ne întoarcem anul viitor în situația care suntem astăzi. Avem 7 miliarde de lei cheltuieli de personal în 6 luni. E absolut necesară reforma”, a spus Bolojan în conferința din acestă dimineață.

Guvernul a trimis apoi către presă o simulare cu reformele propuse pentru fiecare județ, dar și localitate din țară.

Conform datelor analizate pentru municipiul Cluj-Napoca, unul dintre cele mai mari orașe din țară, se conturează o imagine clară a impactului pe care l-ar putea avea reforma.

Situația actuală la Cluj-Napoca

Populație UAT: 327.091 locuitori

Nr. maxim de posturi conform legislației (OUG 63/2010): 800

Total actual de posturi: 1.200

Posturi ocupate: 961

Din aceste posturi, se disting următoarele categorii:

63 pentru evidența populației,

327 pentru poliția locală (în funcție de norma de 1 polițist la 1.200 locuitori, necesarul ar fi de 273),

10 pentru implementarea proiectelor europene,

posturi alocate pentru șoferi de microbuze școlare și pentru perioada de post-implementare a proiectelor europene (în prezent, zero).

Impactul reducerilor simulate

Reducere cu 40%: 786 de posturi (diferență față de ocupate: -135)

Reducere cu 45%: 746 de posturi (diferență față de ocupate: -175)

Astfel, chiar și în scenariul mai blând (40%), municipiul Cluj-Napoca ar fi obligat să reducă peste 130 de posturi din aparatul administrativ.

Situația la nivelul Consiliului Județean

Consiliul Județean Cluj

Populație arondată: 744.031 locuitori

Nr. maxim posturi conform legislației: 698

Total actual posturi: 758

Posturi ocupate: 585

Reducere cu 40%: 479 (diferență: -106)

Reducere cu 45%: 444 (diferență: -141)

Declarațiile premierului Ilie Bolojan

În prezentarea publică a reformei, Bolojan a explicat că problema nu privește doar marile municipii, ci întreaga țară, unde administrațiile locale au devenit, în multe cazuri, consumatoare nete de resurse publice.

Premierul a subliniat că reforma este inevitabilă, întrucât multe primării nu reușesc să își acopere nici măcar salariile din veniturile proprii:

„Pe partea de administraţie publică locală, reforma este absolut necesară. În multe locuri, primăriile nu-şi pot suporta cheltuielile de personal din veniturile proprii, iar acestea sunt asigurate de la bugetul de stat. În situaţiile în care o primărie nu-şi poate acoperi nici măcar salariile, înseamnă că ea există pentru angajaţii ei, nu pentru cetăţeni.”