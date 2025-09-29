Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. 98% din secții: PAS (pro-președinta Maia Sandu) câștigă cu peste 49%. Blocul Patriotic (socialiști + comuniști) 24,5%, BE „Alternativa” – 8% / PAS va forma singur o majoritate parlamentară

Conform legislației, pragul electoral este de 5% pentru partide, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru independenți.

Rezultate parțiale

UPDATE 3:00 PAS va avea cel puțin 54 de locuri în noul Parlament. Mai sunt puțin peste 50.000 de voturi de numărat

După centralizarea a peste 98% din secții și numărarea a 1.547.463 de voturi din 1.605.512 de voturi exprimate.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 49,56% (766.883 voturi)

Blocul Patriotic – 24,56% (380.058 voturi)

Blocul Electoral „Alternativa” – 8,07% (124.907 voturi)

Partidul Nostru – 6,25% (96.660 voturi)

PPDA – 5,66% (87.537 voturi)

Cum va arăta noul Parlament de 101 deputați. PAS, partidul Maiei Sandu, va avea majoritate.

Proiecție după redistribuiri

Partidul Acțiune și Solidaritate – 54 de locuri în noul Parlament

Blocul Electoral Patriotic – 27 de locuri

Blocul Electoral Alternativa – 8 locuri

Partidul Nostru – 6 locuri

Partidul Democrația Acasă – 6 locuri

UPDATE 02:15 Numărarea voturilor se apropie de final. PAS, partidul Maiei Sandu, va forma singur majoritatea

După procesarea a 2.217 secții din 2.274 (97,49%) și numărarea a 1.531.098 voturi din 1.605.512 de voturi exprimate.

Rezultatele parțiale:

PAS – 49,24% (753.874 voturi)

Blocul Patriotic – 24,79% (379.488 voturi)

BE „Alternativa” – 8,14% (124.593 voturi)

Partidul Nostru – 6,25% (95.690 voturi)

PPDA – 5,66% (86.634 voturi)

PP PSDE – 0,97% (14.868 voturi)

Conform pragurilor electorale (5% partide, 7% blocuri, 2% independenți), în Parlament ar intra PAS, Blocul Patriotic, BE „Alternativa”, Partidul Nostru și PPDA.

Conform proiecțiilor după redistribuire este de așteptat ca PAS să obțină 53 sau 54 de mandate.

De ce este important ca PAS să aibă majoritate de unul singur?

Obținerea unei majorități permite PAS să guverneze fără a fi nevoit să formeze coaliții cu alte partide. Formarea unei coaliții cu unul din partidele ce intră în Parlament, pe actuala proiecție, ar urma să fie dificilă. Partidele au făcut o campanie activă împotriva PAS în ultimele luni.

UPDATE 01:45 96% din secții centralizate și mai puțin de 110.000 de voturi de numărat

După centralizarea a 96,09% din secții. Rezultate sunt următoarele

PAS – 48,46% – 52 mandate ( estimare locuri în Parlament după redistribuiri)

Blocul Electoral Patriotic – 25,32% – 28 mandate

Blocul Electoral „Alternativa” – 8,29% – 9 mandate

Partidul Nostru – 6,27% – 6 mandate

PPDA – 5,67% – 6 mandate

Conform acestei proiecții, PAS va forma o majoritate în Parlamentul de 101 deputați, fără a depinde de coaliții cu alte partide.

Conform acestei proiecții, PAS va forma o majoritate, fără a depinde de coaliții cu alte partide.

UPDATE 01:05 PAS ar putea forma singur o majoritate parlamentară. Similator: 51 de locuri în Parlamentul de 101

Rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie, după numărarea voturilor din 2.121 din 2.274 secții de votare (93,27%), arată că partidul de guvernământ PAS conduce detașat.

Rezultate parțiale. 93% din secții

PAS – 47,03% (664.352 voturi)

„Blocul Patriotic” – 26,31% (371.712 voturi)

BE „ALTERNATIVA” – 8,59% (121.280 voturi)

PARTIDUL NOSTRU – 6,28% (88.744 voturi)

PPDA – 5,68% (80.283 voturi)

PP PSDE – 1,01% (14.288 voturi)

Conform simulatorului electoral al Europei Libere, aceste rezultate indică că PAS ar putea obține 51 de mandate în viitorul Parlament.

Este de așteptat ca scorul PAS să crească pe măsură ce sunt numărate voturile din diaspora, unde partidul pro-european și președinta sa, Maia Sandu, s-au bucurat de un sprijin solid în alegerile precedente. În plus PAS va obține cele mai multe voturi la redistribuiri.

Principalele partide și blocuri

Partidul Acțiune și Solidaritate (care o susține pe Maia Sandu)

Blocul Patriotic (alianța socialiștilor și comuniștilor, care reunește formațiunea fostei bașcane a Găgăuziei și partidul condus de fostul premier Victor Țarlev, dar și fostul președinte Igor Dodon)

Partidul Nostru (condus de omul de afaceri Renato Usatîi. Usatîi a fost ales de două ori primar al orașului Bălți)

Blocul „Alternativa” (condus de Ion Ceban, primarul pro-rus al Chișinăului, care a primit interdicție de a intra în România)

PPDA ( a crescut puternic pe TikTok și este condus de Victor Costiuc. În jurul său există o controversă legată de relația cu un fost general KGB. În ziua votului George Simion, președinte AUR, a îndemnat suținătorii de peste Prut să voteze acest partid)

UPDATE 00:50 Aproape 92% din secții centralizate. PAS își mărește avansul

După centralizarea a 2.091 de secții din 2.274 (91,95%), au fost numărate 1.381.275 de voturi dintr-un total de 1.603.943 voturi exprimate.

PAS – 46,55% (642.950 voturi)

Blocul Patriotic – 26,66% (368.287 voturi)

BE „Alternativa” – 8,65% (119.519 voturi)

Partidul Nostru – 6,30% (87.032 voturi)

PPDA – 5,70% (78.690 voturi)

PP PSDE – 1,02% (14.071 voturi) – sub pragul electoral

UPDATE 00:45 Proiecție locuri în noul Parlament de la Chișinău. PAS ar putea obține majoritatea în Parlament

Conform rezultatelor parțiale și estimărilor actuale:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 46,48%, 51 mandate ( proiecție locuri în viitorul Parlament după redistribuiri)

Blocul electoral Patriotic – 26,69%, 29 mandate (

Blocul electoral „Alternativa” – 8,65%, 9 mandate

Partidul Nostru – 6,30%, 6 mandate

Partidul „Democrația Acasă” – 5,69%, 6 mandate

Proiecția actuală a distribuției mandatelor pentru noul Parlament, bazată pe rezultatele centralizate până acum, arată că PAS ar putea obține o majoritate singur.

UPDATE 00:15 PAS ( apropiat de Maia Sandu) trece de 45%, Blocul Patriotic (socialiști + comuniști) continuă scăderea. Mai sunt de numărat sub 400.000 de voturi

După centralizarea a 1.971 secții din 2.274 (86,68%), au fost numărate 1.252.050 de voturi.

PAS – 45,06% (564.180 voturi)

Blocul Patriotic – 27,64% (346.119 voturi)

BE „Alternativa” – 8,81% (110.263 voturi)

Partidul Nostru – 6,40% (80.098 voturi)

PPDA – 5,80% (72.586 voturi)

PP PSDE – 1,07% (13.348 voturi)

UPDATE 23:50 PAS se îndreptă spre o victorie mare. Blocul pro rus, scor sub așteptări

După procesarea a 1.920 de secții din 2.274 (84,43%), au fost numărate 1.201.838 de voturi.

PAS – 44,93% (540.045 voturi)

Blocul Patriotic – 27,69% (332.792 voturi)

BE „Alternativa” – 8,80% (105.725 voturi)

Partidul Nostru – 6,39% (76.853 voturi)

PPDA – 5,85% (70.340 voturi)

PP PSDE – 1,08% (13.017 voturi)

Conform pragurilor electorale (5% partide, 7% blocuri, 2% independenți), în Parlament ar intra PAS, Blocul Patriotic, BE „Alternativa”, Partidul Nostru și PPDA.

Dodon contestă rezultatele alegerilor: „Vom cere alegeri repetate. Nu vom recunoaște alegerile parlamentare”. Presa rusă a început să amplifice mesajele împotriva rezultatului din alegeri

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a apărut duminică noaptea în fața sediului Comisiei Electorale Centrale (CEC), unde a anunțat că nu va recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare.

„Nu vom recunoaște aceste alegeri. Vom cere alegeri repetate”, a declarat liderul Blocului Patriotic, acuzând nereguli și lipsă de transparență în procesul electoral.

Anunțul vine în contextual în care blocul său a obținut potrivit rezultatelor parțiale un scor sub aștepări, iar partidul suținut de Maia Sandu, președintele Moldovei, este favorit să câștige alegerile cu un scor peste cel dat de sondajele anterioare.

Rezultatele preliminare arată o victorie clară a PAS, cu un scor aproape dublu față de Blocul Patriotic, ceea ce confirmă orientarea pro-europeană a electoratului.

Analiștii politici atrag atenția că declarațiile lui Dodon, prin care contestă legitimitatea procesului electoral, pot alimenta tensiunile sociale.

UPDATE 23:15 Peste 55% din voturi numărate și 71% din secții centralizate

După centralizarea a 1.619 secții din 2.274 (71,20%), au fost numărate 901.763 de voturi.

Rezultatele arată astfel:

PAS – 44,25% (399.071 voturi)

Blocul Patriotic – 27,96% (252.125 voturi)

BE „Alternativa” – 8,48% (76.456 voturi)

Partidul Nostru – 6,52% (58.767 voturi)

PPDA – 6,28% (56.616 voturi)

PP PSDE – 1,15% (10.412 voturi)

Conform pragurilor electorale (5% partide, 7% blocuri, 2% independenți), în Parlament ar intra PAS, Blocul Patriotic, BE „Alternativa”, Partidul Nostru și PPDA.

UPDATE 22:45 PAS crește, Blocul Patriotic scade. Peste 50% din secții centralizate și o treime din voturi numărate

După procesarea a 1.185 de secții din 2.274 (52,11%), au fost numărate 537.228 de voturi.

Rezultatele parțiale:

PAS – 42,56% (228.641 voturi)

Blocul Patriotic – 29,80% (160.112 voturi)

BE „Alternativa” – 7,96% (42.773 voturi)

PPDA – 6,76% (36.311 voturi)

Partidul Nostru – 6,39% (34.344 voturi)

PP PSDE – 1,13% (6.064 voturi)

UPDATE 22:30 PAS trece de 40%

După centralizarea a 802 secții din 2.274 (35,27%), au fost numărate 280.661 de voturi.

Clasamentul partidelor arată astfel:

PAS – 41,04% (115.183 voturi)

Blocul Patriotic – 30,88% (86.682 voturi)

BE „Alternativa” – 7,55% (21.182 voturi)

PPDA – 7,07% (19.839 voturi)

Partidul Nostru – 6,53% (18.339 voturi)

UPDATE 22:10 Peste 21% din secții centralizate și 120.000 de voturi din cele 1,5 milioane

După procesarea a 480 de secții din 2.274 (21,11%), au fost numărate 120.573 de voturi.

Rezultatele arată astfel:

PAS – 39,33% (47.423 voturi)

Blocul Patriotic – 32,69% (39.417 voturi)

PPDA – 7,43% (8.956 voturi)

BE „Alternativa” – 6,89% (8.310 voturi)

Partidul Nostru – 6,66% (8.028 voturi)

UPDATE 21:55 PAS( partidul apropiat Maiei Sandu trece pe primul loc)

După centralizarea a 269 de secții din 2.274 (11,83%), au fost numărate 46.786 de voturi. PAS (pro-președinta Maia Sandu) trece pe primul loc cu 37,19% (17.399 voturi), urmat de Blocul Patriotic (socialiști + comuniști) cu 34,75% (16.257).

Alte formațiuni peste prag: PPDA – 7,68% (3.594 voturi), Partidul Nostru al lui Renato Usatîi – 6,98% (3.265), Blocul „Alternativa” al primarului Ion Ceban – 6,12% (2.862). Restul partidelor și independenților se află sub pragul electoral (5% partide, 7% blocuri, 2% independenți).

UPDATE 21:40 Vin rezultatele din primele secții. PAS pe doi

Comisia Electorală Centrală a prezentat primele rezultate parțiale ale scrutinului, după prelucrarea proceselor-verbale din 144 de secții de votare din totalul de 2.274.

Au fost contabilizate 19.376 de voturi, iar ierarhia formațiunilor politice arată astfel:

Blocul Patriotic – 39,53% (7.659 voturi)

PAS – 32,95% (6.384 voturi)

PPDA – 6,97% (1.350 voturi)

BE „Alternativa” – 6,32% (1.224 voturi)

Partidul Nostru – 6,04% (1.171 voturi)

PP PSDE – 2,20% (426 voturi)

PNM – 2,11% (408 voturi)

CUB – 0,79% (153 voturi)

MRM – 0,78% (151 voturi)

Andrei Năstase (independent) – 0,63% (122 voturi)

BE „Împreună” – 0,29% (56 voturi)

LOC – 0,24% (47 voturi)

Numărătoarea este încă la început, iar distribuția voturilor se poate modifica pe măsură ce se centralizează rezultatele din restul secțiilor.

Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu, a făcut primele declarații postelectorale.

„Mulțumesc tuturor cetățenilor Republicii Moldova, oriunde s-ar afla, în țară sau peste hotare. Celor care își doresc o destabilizare, le fac o recomandare – să vă gândiți la interesele țării și nu la cele egoiste de partid”, a spus Igor Grosu.

„Forțele de ordine vor întreprinde toate măsurile pentru a asigura buna desfășurare a procesului electoral. Membrii birourilor de votare să fie vigilenți în procesul de numărare a votului. Vom reveni cu declarații, atunci când vor fi afișate rezultatele votului”, a mai precizat el.

Dodon, după închiderea secțiilor de vot, anunță victoria, dar spune că este pregătit de proteste.

„Noi cunoaștem că guvernarea PAS este în panică, nu s-a aștept la asemenea rezultate. În special este vorba de votul din diaspora care sperau că va fi cu totul altul. Sperau că vor fi cu mult mai multe voturi în afara țării, în speranță că vor merge cu falsificări masive”,a declarat Igor Dodon, președintele PSRM și membru al Blocului Patriotic, într-un briefing după închiderea secțiilor de vot pe teritoriul R. Moldova.

UPDATE 21:00 S-au închis urnele

Urnele au fost închise pe teritoriul Republicii Moldova. Prezența la vot este 51.90%.

În scurt timp vin primele rezultate parțiale.

Nu există exit-poll, dar s-au făcut unele estimări realizate de publicații din Moldova.

Potrivit unui estimări realizat de AGORA, Partidul Acțiune și Solidaritate ar acumula 42,6% din voturi, echivalentul a 47 de mandate. Blocul Electoral Patriotic ar obține 31,4% (34 mandate), Blocul Electoral Alternativa – 11,6% (12 mandate), iar Partidul Nostru – 8% (8 mandate).

De menționat este că estimările s-au realizat pe baza unui sondaj cu un număr de puțin peste 250 de persoane intervievate.

UPDATE 19:45 A fost depășit pragul de 50%

Până la această oră, la alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au prezentat la urne 1.531.903 de alegători, ceea ce reprezintă o prezență de 50.34%.

Dintre cei care și-au exprimat dreptul de vot, 45.48%, adică 693.133 sunt bărbați și 54.52% , adică 830.880 sunt femei.

UPDATE Record de prezență în diaspora

Secțiile de votare deschise în străinătate au înregistrat, până la ora 18:00, 216.000 de alegători.

Este cea mai mare prezență în diaspora, la un scrutin înregistrat vreodată în Republica Moldova.

UPDATE Autorităţile din Moldova avertizează: Avem informaţii despre planuri de destabilizare în capitală

Poliţia din Republica Moldova are informaţii despre grupuri care ar intenţiona să organizeze dezordini şi destabilizări în Chişinău începând cu miezul nopţii şi pe parcursul zilei de luni, în cadrul unui protest programat.

Autorităţile nu precizează natura exactă a protestului anunţat sau cine sunt organizatorii, dar mesajul lor este clar: nu vor tolera încălcări ale legii.

„Forţele de ordine nu vor admite încălcări ale legii, perturbarea ordinii publice, punerea în pericol a cetăţenilor, precum şi periclitarea securităţii naţionale”, transmit autorităţile.

Acestea îi avertizează pe organizatori că poartă răspundere pentru desfăşurarea evenimentelor şi fac apel la responsabilitatea acestora. Cetăţenii sunt îndemnaţi să nu se implice în acţiuni ilegale pentru care riscă răspundere penală: „Poliţia aminteşte organizatorilor cǎ poartă răspundere pentru desfăşurarea evenimentelor anunţate şi face apel la responsabilitatea acestora. Îndemnǎm cetǎţenii să-şi analizeze deciziile şi acţiunile şi să nu accepte implicarea lor în acţiuni ilegale pentru care riscǎ răspundere penalǎ”.

UPDATE 19:00 Prezența a ajuns la 48.67%

Până la această oră, la alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au prezentat la urne 1.476.057 de alegători, ceea ce reprezintă o prezență de 48,67%.

Comparativ cu turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2024, prezența este mai mare.

UPDATE 18:00 Prezența a ajuns la 46%

Până la această oră, la alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au prezentat la urne 1.389.377 de alegători, ceea ce reprezintă o prezență de 46,18%.

Majoritatea votanților sunt femei, cu un procent de 54,45%, în timp ce bărbații au reprezentat 45,55% din totalul participanților.

Cele mai active grupe de vârstă rămân alegătorii cu vârste între 36–45 de ani (23%), urmați de cei din categoria 46–55 de ani (17,8%) și 26–35 de ani (17%).

În comparație cu alegerile prezidențiale din toamna anului trecut, rata de participare la vot este similară – 47.3% din votanți își exprimaseră opțiunile politice până la ora 18.30.

UPDATE Nicușor Dan a transmis un mesaj cetățenilor Republicii Moldova

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică, 28 septembrie 2025, un mesaj clar și mobilizator adresat cetățenilor Republicii Moldova, în contextul alegerilor care au loc în țara vecină. Cu doar câteva ore înainte de închiderea urnelor, șeful statului a postat pe rețelele sociale un apel la responsabilitate și participare civică.

„Dragi basarabeni din România, astăzi este o zi importantă pentru viitorul Republicii Moldova. Dacă încă nu ați votat, mai este timp să o faceți. Votul fiecăruia contează și poate înclina balanța spre un parcurs democratic și stabil”, a scris Nicușor Dan, într-o postare publicată pe conturile sale oficiale.

Dragi basarabeni din România, Astăzi este o zi importantă pentru viitorul Republicii Moldova. Dacă încă nu ați votat, mai este timp să o faceți. Votul fiecăruia contează și poate înclina balanța spre un parcurs democratic și stabil. pic.twitter.com/9PKjVhZo66 — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 28, 2025

UPDATE S-au inchis primele secții de votare din diaspora

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că primele secții de votare din diaspora și-au încheiat activitatea. Este vorba despre secțiile deschise în Tokyo (Japonia) și în China, care s-au închis odată cu expirarea programului de vot, conform fusului orar local.

„Conform situației până la ora 16:00, în străinătate, la acest moment a fost închisă secția de votare în Japonia, Tokyo, iar cu puțin timp în urmă și-a încheiat activitatea și secția de votare din China. Celelalte secții își continuă activitatea”, a transmis Ministerul de Externe, citat de agenția MOLDPRES.

UPDATE 17:07 Maia Sandu a transmis un nou mesaj: „Votul vostru onest poate salva Moldova”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un apel către cetățeni să participe activ la alegerile parlamentare, până la închiderea secțiilor de votare. Într-un mesaj transmis în direct pe pagina sa de Facebook, șefa statului a subliniat importanța votului, mai ales în contextul unor incidente raportate: alerte false cu bombă la secții din afara țării, suspiciuni de fraudă electorală de tip „carusel”, transport ilegal al alegătorilor peste hotare și tentative ale rețelei Șor de a sabota procesul electoral.

„Votul vostru onest poate salva Moldova. Mergeți la vot în Franța, Spania, Irlanda, România – oriunde v-ați afla, acasă sau peste hotare”, a fost îndemnul președintei.

UPDATE 17:00 Prezența la vot a crescut la 42,15%

Până la această oră, la alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au prezentat la urne 1.255.401 de alegători, ceea ce reprezintă o prezență de 42,15%.

Participarea a fost ușor mai ridicată în rândul femeilor (46,26%) comparativ cu bărbații (43,85%).

Cele mai active categorii de vârstă rămân alegătorii din segmentul 36–45 de ani (23%), urmați de cei cu vârste între 46–55 de ani (17,8%) și 26–35 de ani (17%).

UPDATE 16:39 Președintele AUR din Republica Moldova a votat

Președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a declarat, după ce și-a exprimat votul, că a făcut acest gest cu gândul la viitorul copiilor și la demnitatea poporului. El a subliniat că a votat pentru o țară liberă, demnă și europeană, care să-și regăsească locul natural alături de România.

UPDATE 16:30 254 de incidente confirmate până la ora 14:30

Misiunea de observare Promo-LEX a înregistrat 254 de incidente confirmate din totalul de 344 de cazuri prelucrate la alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova.

Din cele 1290 de secții monitorizate, 431 nu sunt accesibile pentru persoanele cu deficiențe locomotorii, iar 94 nu dispun de instrumente pentru persoanele cu dizabilități de vedere.

În 313 secții s-au semnalat situații de aglomerație între orele 9:30-12:30, inclusiv în 6 din cele 12 secții deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană și în 47 din 117 secții din străinătate.

Au fost raportate 85 de cazuri de încălcare a secretului votului, majoritatea constând în fotografierea buletinelor de vot.

În multe situații, alegătorii au șters fotografiile la cererea președinților secțiilor, iar în câteva cazuri a fost chemată poliția.

UPDATE 16:00 – 38,88% prezență la vot

Până la această oră, la alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au prezentat la urne 114.7867 de alegători, ceea ce reprezintă o prezență de 38,88%. Majoritatea votanților sunt femei (53,90%), iar bărbații au reprezentat 46,10% din totalul participanților.

Cele mai active grupe de vârstă sunt cele de 36–45 de ani (23%) și 26–35 de ani (17%), în timp ce alegătorii trecuți de 76 de ani au înregistrat o participare de doar 4,7%. Atât femeile, cât și bărbații au avut o prezență apropiată la vot, de circa 42%.

UPDATE 15:00 – Peste 1 milion de moldoveni s-au prezentat la vot – 35,09%

Până acum au votat 1.025.676 de alegători, ceea ce reprezintă o prezență de 35,09%.

Femei: 53,59% (549.629)

Bărbați: 46,41% (476.047)

Cele mai active grupe de vârstă sunt 36–45 ani (23%) și 26–35 ani (17%), în timp ce alegătorii de peste 76 de ani au reprezentat doar 4,7%. Atât femeile, cât și bărbații au o participare apropiată, de circa 37% și respectiv 36%.

Diaspora

În afara țării au votat 145.387 de alegători.

Femei: 52,72% (76.644)

Bărbați: 47,28% (68.743)

Electoratul din diaspora este mai tânăr: aproape 29,4% au între 36–45 de ani, urmați de 26–35 de ani (23,4%) și 46–55 de ani (19,5%). Participarea celor de peste 76 de ani este de doar 0,5%.

Republica Moldova

În țară s-au prezentat la urne 882.190 de alegători, adică 31,79% din total.

Femei: 53,73% (474.028)

Bărbați: 46,27% (408.162)

Cei mai activi votanți sunt din categoria 36–45 de ani (22,6%), urmați de 26–35 de ani (16,7%) și 56–65 de ani (15,5%).

Municipiul Chișinău

În Capitală au votat până acum 242.914 alegători (prezență de 35,92%).

Femei: 55,26% (134.239)

Bărbați: 44,74% (108.675)

Grupa de vârstă 36–45 de ani domină participarea, cu 24,3%, urmată de 26–35 de ani (16,4%) și 56–65 de ani (14,8%). Participarea persoanelor de peste 76 de ani este de 5,2%.

UPDATE 14:58 – Alerte cu bombă în București și alte cinci orașe, în contextul alegerilor din Republica Moldova

Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova anunță că alerte cu bombă au fost primite în București și alte cinci orașe din Europa și SUA, conform avertismentelor transmise anterior, făcând parte din acțiunile Rusiei vizând perturbarea procesului electoral la scrutinul parlamentar, duminică.

Pe lângă București, cazuri au fost raportate și în orașele Roma și Genova (Italia), Bruxelles (Belgia), Asheville (SUA) și Alicante (Spania).

Reprezentanții MAE precizează că instituțiile statului au fost pregătite pentru acest scenariu, fiind stabilite proceduri clare și existând o cooperare strânsă cu partenerii internaționali, astfel încât procesul electoral să nu fie afectat.

UPDATE 13:00 – Prezență la vot – 26,08%

Total alegători: 744.616

Prezența la vot raportată la fiecare categorie de vârstă (pe gen):

Bărbați: 26,63% (349.863)

Femei: 26,59% (394.753)

Participarea pe grupe de vârstă:

18–25 ani: 16,14% (26.734)

26–35 ani: 16,11% (47.124)

36–45 ani: 19,40% (66.357)

46–55 ani: 25,62% (49.953)

56–65 ani: 32,14% (52.813)

66–75 ani: 41,77% (42.759)

76+ ani: 34,15% (13.125)

Dintre care, în diaspora: 87.698

Distribuția alegătorilor după gen:

Femei: 53,16% (46.616)

Bărbați: 46,84% (41.082)

UPDATE 12:55 – Situația din România

Până la ora 12:00, aproximativ 500 de persoane au votat la Ambasada Republicii Moldova din București. Printre ele s-a numărat și Maria Băsescu, soția fostului președinte Traian Băsescu, care deține cetățenie moldovenească din 2016, la fel ca fostul șef al statului. Maria Băsescu s-a prezentat singură la urne.

De asemenea, la aceeași secție de votare, s-a prezentat și europarlamentarul Eugen Tomac, care a subliniat că scrutinul de duminică are „o miză fără precedent”.

Până la ora 12:00, aproximativ 9.000 de persoane și-au exercitat dreptul de vot în România.

UPDATE 12:45 – Procesul electoral decurge în regim normal, fără incidente majore

Cea mai ridicată prezență la vot se înregistrează în circumscripția Rezina, unde peste 22% dintre alegători s-au prezentat la urne, în timp ce în Briceni se consemnează cea mai scăzută participare, de aproximativ 15%. În municipiul Chișinău, până la această oră, 20% dintre cetățeni au votat.

În diaspora, aproximativ 60.000 de alegători au participat deja la scrutin, cu cozi semnalate la secțiile din Bruxelles, București, Moscova, Veneția și Villeneuve-Saint-Georges. Secțiile din Statele Unite și Canada urmează să fie deschise pe parcursul zilei. În cele 12 secții destinate alegătorilor din localitățile de pe malul stâng al Nistrului s-au prezentat până acum circa 5.000 de persoane.

Biroul politici de reintegrare anunță că situația din Zona de Securitate este calmă și stabilă, iar circulația persoanelor și a mijloacelor de transport se desfășoară în condiții normale.

Comisia Electorală Centrală a raportat până în prezent 31 de incidente legate de procesul electoral. Cele mai numeroase cazuri vizează fotografierea buletinului de vot (16 situații), iar altele se referă la agitație electorală interzisă, suspiciuni de corupere a alegătorilor, afișaj neautorizat și transport organizat de votanți.

UPDATE 12:35 – Premierul Recean anunță atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale

Premierul Moldovei, Dorin Recean, a anunțat că au existat atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale, dar acestea au fost respinse.

Premierul Republicii Moldova Dorin Recean a declarat duminică faptul că infrastructura procesului electoral a fost vizată de mai multe tentative de atacuri cibernetice, îndreptate în special asupra site-ului Comisiei Electorale Centrale și a unor secții de vot din străinătate, dar au fost respinse.

UPDATE 12:00 – 20,55% Prezență la vot

Total alegători: 579.862 (prezență la vot: 20,55%)

Distribuția alegătorilor după gen:

Femei: 52,38% (303.711)

Bărbați: 47,62% (276.151)

Participarea pe grupe de vârstă:

18–25 ani: 11,35% (26.074)

26–35 ani: 11,29% (30.515)

36–45 ani: 14,72% (30.059)

46–55 ani: 19,98% (49.177)

56–65 ani: 32,14% (52.451)

66–75 ani: 39,37% (42.551)

76+ ani: 27,64% (13.121)

Dintre care, în diaspora:

Total alegători: 58.947

Distribuția alegătorilor după gen:

Femei: 53,57% (31.580)

Bărbați: 46,43% (27.367)

Distribuția alegătorilor după grupe de vârstă:

18–25 ani: 9,4%

26–35 ani: 19,2%

36–45 ani: 28,3%

46–55 ani: 21,7%

56–65 ani: 15,2%

66–75 ani: 5,6%

76+ ani: 0,6%

Prezența la urne, în comparație cu alegerile prezidențiale de anul trecut

La alegerile prezidențiale de anul trecut, până la ora 12:00, s-au prezentat la urne 19,02% dintre alegători în turul 1 (535.570 persoane), respectiv 23,51% în turul 2 (662.107 alegători).

UPDATE 11:20 – Prim-ministrul Dorin Recean și-a exprimat votul

Dorin Recean împreună cu soția sa s-au prezentat la secția de vot pentru a participa la scrutinul parlamentar. După ce a pus buletinul în urna de vot, în afara secției, prim-ministrul a declarat: „Votul cinstit este puterea moldovenilor, astăzi trebuie să votăm masiv. Vot cu vot, om cu om, protejăm pacea și suveranitatea Republicii Moldova. Foarte important, turul doi nu va fi, de asta trebuie să ieșim la vot.”

„Autoritățile au documentat mai multe tentative de organizare a cetățenilor din stânga Nistrului să meargă în România, aceste incidente sunt documentate. (…) Poliția veghează desfășurarea procesului electoral”, a conchis Dorin Recean.

UPDATE 10:20 – 40 de incidente confirmate la deschiderea secțiilor de vot

Promo-LEX a raportat mai multe incidente la deschiderea secțiilor de vot din Moldova, dar majoritatea activităților birourilor electorale au primit evaluări pozitive.

Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din Republica Moldova a raportat că, până la ora 8:40, duminică dimineață, echipa centrală a prelucrat 73 de cazuri cu statut de incident, dintre care 40 au fost confirmate.

UPDATE 10:00 – Alegerile din Moldova, urmărite atent de presa internațională

Presa internațională consideră alegerile din Moldova drept o „bătălie” pentru viitorul țării și scrie despre tensiunile dintre forțele pro-europene și cele pro-ruse, dar și despre riscurile de influență externă. Mai multe ziare internaționale au acoperit subiectul alegerilor în această dimineață, când scrutinul a început.

UPDATE 09:50 – Președintele Parlamentului Igor Grosu, prezent la vot alături de soție

Igor Grosu a afirmat că alegerile parlamentare nu sunt simple și că Moldova are nevoie de o majoritate pro-europeană, făcând apel la cetățeni și observatori să meargă la vot și să rămână vigilenți.

„Nu sunt alegeri simple, vor marca cum vom trăi mulți, mulți ani înainte. Am votat pentru pace, stabilitate și o Moldova europeană.”

„Noi ne batem pentru o majoritate parlamentară proeuropeană. Alte scenarii nu există. Cale de mijloc nu există. Îndemn pentru toți să meargă la votare.”

„Rusia nu ne-a respectat niciodată și asta evident că a marcat relațiile noastre. Trebuie să ne căutăm de treaba noastră. Să mergem la votare. Să nu permitem nimănui cât de mare și fioroși nu ar fi să decidă pentru noi”.

„O chemare pentru toți – observatori și cetățeni: vigilență, foarte atenți, amabili, politicoși, să nu permitem nimănui să distorsioneze procesul electoral. Informații despre incidente majore nu sunt”, a spus Igor Grosu.

Soția Președintelui Parlamentului, Inga Grosu, a declarat: „Am votat pentru Moldova europeană, pentru pace și bunăstare”.

UPDATE 09:35 – A votat Alexandr Stoianoglo, copreședintele Blocului ALTERNATIVA

Fostul Procuror General a fost însoțit la secția de votare de soția sa și cele două fiice.

„Am votat în primul rând pentru dreptate, pentru viitorul țării noastre, în care va domina supremația legii, în care vor fi respectate drepturile și interesele cetățenilor, iar oamenii nu vor fi împărțiți pe criterii politice, sociale, etnice etc. Am votat pentru o Moldovă în care copiii și nepoții mei se vor simți în siguranță și în pace”.

„Campania electorală a fost una complicată, cu regret. Nu a fost o campanie cu viziuni, strategii privind dezvoltare R. Moldova, ci una predominată de isterie politică, minciuni și falsuri. Dar, în același timp, sunt forțe politice în RM care promovează lucruri ce corespund nevoilor oamenilor simpli”, a mai adăugat Stoianoglo.

UPDATE 09:25 – Prezență la vot – 4,78%

Total alegători: 131.767

Distribuția alegătorilor după grupe de vârstă:

18–25 ani: 9,7%

26–35 ani: 17,0%

36–45 ani: 23,0%

46–55 ani: 17,8%

56–65 ani: 15,4%

66–75 ani: 12,4%

76+ ani: 4,8%

Prezența la vot după gen:

Bărbați: 5,09% (65.956)

Femei: 4,52% (65.811)

UPDATE 09:15 – Președintele țării, Maia Sandu, și-a exprimat opțiunea de vot

Maia Sandu a îndemnat cetățenii să meargă la vot spunând că „țara noastră este în primejdie și trebuie salvată.”

„Eu am votat pentru un Parlament care respectă Moldova și cetățenii săi și un Parlament cu care o să construim o Moldovă Europeană. Casa noastră scumpă este în primejdie și are nevoie de votul fiecăruia dintre voi. Votul vostru trebuie să decidă soarta țării, nu voturile cumpărate. Haideți să nu le permitem hoților să ne vândă viitorul. Moldova este o țară mică, dar voinică. Democrația Republicii Moldova este în mâinile moldovenilor.”

UPDATE 08:50 – Prezența la vot – peste 10009.000 de cetățeni

Peste 100 de mii de cetățeni au votat la secțiile de votare din țară și diaspora, ceea ce constituie 3,64 % din numărul total de cetățeni cu dreptul la vot.

UPDATE 08:40

Primarul Chișinăului și lider al blocului electoral Alternativa, Ion Ceban, și-a exercitat dreptul la vot, prezentându-se la secție împreună cu soția sa.

Politicianul a declarat că a votat împotriva fricii, dezinformării, împotriva dezbinării, împărțirii oamenilor în pe criterii etnice, de limbă vorbită.

”Am votat pentru dezvoltarea Republicii Moldova, am votat pentru țara noastră, viitorul copiilor noștri. Am votat pentru profesionalism, pentru oameni care să fie responsabili la conducerea țării. Agenda de bază să nu fie geopolitică. Am votat pentru pace, pentru liniște”, a mai spus Ceban.

UPDATE 07:15 – Primul votant la scrutinul parlamentar, o studentă din Japonia

Ana Teişanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, şi-a exercitat dreptul de vot la ora 7:00, ora locală. Tânăra a declarat că şi-a dorit să transmită un mesaj de responsabilitate civică şi încredere în viitorul european al Republicii Moldova.

„Pentru mine, votul nu este doar un drept, ci o responsabilitate – viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest. Am votat pentru pace, pentru dezvoltare și pentru o Moldovă prosperă, pe drumul său european. Îndemnul meu este simplu: ieșiți la vot dacă vă iubiți țara. Turul 2 nu există – există doar șansa unică de a decide viitorul pe 4 ani, astăzi”, a declarat Ana Teișanu.

UPDATE 07:00 – S-au deschis secțiile de votare pentru alegerile parlamentare

Moldovenii sunt chemați la urne pentru a alege viitorul Parlament, care va fi alcătuit din 101 deputați, având de ales dintre 23 de partide, blocuri electorale și candidați independenți.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), 3.298.443 de cetățeni moldoveni sunt așteptați să voteze atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Secțiile de votare vor fi deschise între orele 7:00 și 21:00, cu programul ajustat în funcție de fusul orar al fiecărei țări unde Chișinăul a deschis secții.

Cetățenii moldoveni pot vota în cadrul a 2 274 de secții de votare: 1 973 pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 12 pentru locuitorii din stânga Nistrului, și 301 în afara țării. Fiecare alegător își poate verifica online secția la care este arondat aici.

Momentan, procesul de votare este în desfășurare în cadrul secțiilor constituite în: Japonia, China, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Statul Qatar, Israel, Federația Rusă, România, Turcia, Bulgaria, Grecia, Cipru, Ucraina, Belarus, Estonia, Letonia și Lituania, informează MAE al Republicii Moldova.

2.055 de plicuri recepționate prin votul prin corespondență

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a anunțat că cele patru birouri electorale responsabile de votul prin corespondență au recepționat 2.055 de plicuri pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Cele mai multe plicuri au sosit din Washington (1.162), urmat de Ottawa (555), Stockholm (286) și Tokyo (52). Termenul de recepționare a expirat pe 26 septembrie, ora 18:00, în țările gazdă.

Plicurile sunt păstrate în urne sigilate și vor fi deschise doar după închiderea secțiilor de votare. Alegătorii care nu au expediat plicul la timp pot vota în ziua scrutinului la orice secție din străinătate.

Votul prin corespondență este disponibil în 10 țări: SUA, Canada, Suedia, Finlanda, Islanda, Norvegia, Japonia, Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelandă.

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Cele mai importante alegeri din istoria recentă

Ultimele sondaje arată o competiție strânsă între Blocul de opoziție „Patriotic” și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), dar și incertitudini majore legate de pragul electoral pentru unele formațiuni.

Alegerile sunt percepute ca un moment decisiv pentru viitorul european al Moldovei și ca test pentru orientarea pro-UE versus influența rusă.

Pentru alegerile parlamentare din acest an, Republica Moldova a deschis 301 secții de votare în diaspora, iar 23 dintre acestea sunt în România, în 14 orașe.

Față de alegerile prezidențiale din 2024, numărul secțiilor de votare deschise în România a crescut cu șapte: două secții suplimentare la București, câte una la Iași, Brașov și Timișoara, iar în Baia Mare și Târgu Mureș au fost organizate pentru prima dată secții de votare.

