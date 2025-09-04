Țoiu: Avem o relație de lungă durată cu Israel, dar nu putem închide ochii la ce se întâmplă în Gaza

Oana Țoiu a fost întrebată, joi seara, la Europa FM, dacă Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, este un partener politic pentru România sau un politician acuzat de crime de război.

„România are o relație de lungă durată cu Israel și sigur că pe termen mediu și lung vrem să ne-o păstrăm și să o întărim. Pe de altă parte, în momentul ăsta, nu putem să închidem ochii la ce se întâmplă în Fășia Gaza. Este o situație umanitară gravă, România participă la eforturile de sprijin pentru a diminua criza umanitară”, a declarat Oana Țoiu.

Ministra a spus că România este țara din UE care a contribuit cel mai mult la zborurile umanitare, care vizează copii pacienți oncologici.

„Avem o poziție publică și în interiorul Uniunii Europene și în intervențiile din cadrul altor formate de lucru privind condamnarea acestui moment în care avem o gravă situație umanitară. România este una dintre țările care sunt țări care au recunoscut Palestina ca stat, de multe vreme. Noi avem aici o poziție clară pe asta pe care ne-o menținem. Vedem că deja mai multe țări încep să se uite serios la ideea de a recunoaște Palestina. Împreună ne uităm la soluția pe termen lung a celor două state, în același timp, ce este la fel de important, este că sunt mai multe state arabe, de exemplu, care s-au alăturat unor declarații ferme de condamnare a Hamas și unor declarații ferme care vorbesc nu doar despre eliberarea ostaticilor, despre dezarmarea Hamas, dar și despre faptul că viitorul Palestinei nu poate să fie mâinile Hamas politic”, a mai spus Oana Țoiu.

„În Gaza au fost uciși oameni nevinovați, da”, a mai spus ministra răspunzând unei întrebări.