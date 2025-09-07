Trei dintre cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Ultima moțiune de cenzură, privind măsurile fiscale, urmează în dezbatere / Bolojan: Nu mai blocați munca Guvernului cu moțiuni tip „Cațavencu”

UPDATE 18:38 A patra și ultima moțiune de cenzură urmează în dezbatere

Parlamentul demarează dezbaterea celei de-a patra moțiuni de cenzură. În acest moment, textul moțiunii este citit în plen de deputata AUR, Ramona Ioana Bruynseels.

Au trecut aproape șase ore de la începerea ședinței din plenul Parlamentului.

UPDATE 18:30 A treia moțiune de cenzură a picat

A treia moțiune de cenzură a opoziției, vizând proiectul de lege pentru reforma ANRE, ANCOM și ASF, a primit 120 de voturi „pentru” și unul „împotrivă”, deși 125 de parlamentari au semnat moțiunea. Era nevoie de 233 de voturi „pentru” pentru ca moțiunea să fie adoptată.

Simion: La grămadă operează numai sistemele totalitare spre care vreți să ne duceți

Președinte AUR, George Simion, a reacționat în plenul Parlamentului, referitor la moțiunea privind restructurarea ANRE, ASF, ANCOM. Liderul AUR susține că are o problemă cu funcțiile de conducere, cu pilele și sinecurile politice.

„Atâta timp cât nu auzi sau nu vrei să auzi că noi avem o problemă cu funcțiile de conducere, cu pilele, cu sinecurile politice și nu cu funcțiile de execuție s-au luat totul la grămadă și s-au lăsat acolo pilele, sinecurile de partid. Odată spuneți că sunteți pentru 0% impozit, altădată spuneți că sunteți împotriva domnului Zgonea și împotriva tuturor pilelor din ANCOM”, a spus Simion.

Kelemen Hunor, declarație în cadrul dezbaterii moțiunii de cenzură: „Dacă nu reușim reformarea ANAF, mai bine îl desființăm”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat duminică, în timpul dezbaterii celei de-a doua moțiuni de cenzură împotriva Guvernului, că alternativele propuse de opoziție pentru reformele Executivului reprezintă „un drum înfundat care ar însemna doar haos, spectacol și ură”.

Kelemen Hunor a spus că are „nemulțumiri profunde” privind funcționarea statului și a declarat în plen că, dacă Guvernul nu poate reforma ANAF, „mai bine îl desființăm” și „reînființăm o altă instituție a doua zi”.

UPDATE 17:55 Votul pentru a treia moțiune de cenzură a început

Parlamentarii au demarat votul pentru a treia moțiune de cenzură. La fel ca în primele două momente de vot ale moțiunii, deja respinse, parlamentarii puterii doar asigură cvorumul și, atunci când le este strigat numele, răspund „Prezent, nu votez”.

Au trecut deja 5 ore de când aceste moțiunii se dezbat în plenul Parlamentului.

UPDATE 17:50 George Simion, replică la discursul lui Radu Mihaiu (USR)

Deputatul Radu Mihaiu, de la USR, a luat cuvântul duminică în plen pentru a susține măsurile adoptate de Guvern și pentru a critica moțiunea de cenzură depusă de opoziție.

„Credeam că dacă le vorbim oamenilor de trudă, lacrimi și sudoare, trebuie să și luăm măsuri pentru a limita vacanțele de lux, sinecurile, pilele. Tocmai împotriva acestor măsuri au depus AUR, SOS și POT această moțiune. Este, să ne fie clar, o moțiune care vrea să apere privilegiile. Dacă această moțiune ar trece, toate aceste conduceri rămân cu aceleași privilegii, pile și relații, de care vorbeați mai devreme, în moțiune”, a afirmat Mihaiu.

În replică la cele declarate de reprezentantul USR, George Simion a intervenit la microfon, pentru a aduce explicații.

„A citit foarte frumos domnul Mihaiu pe timpul PSD-ului. Noi avem o problemă cu funcțiile de conducere, nu cu cele de execuție. S-au lăsat acolo pilele de partid. Nu asta e soluția, la grămadă. La grămadă acționează doar sistemele totalitare, în care voi vreți să ne duceți.”, a spus Simion.

Ilie Bolojan, despre a treia moțiune de cenzură: Reforma ANRE, ASF și ANCOM nu este un moft și nici o opțiune

Reforma ANRE, ASF și ANCOM nu este un moft și nici o opțiune. Este o necesitate. România ar fi vulnerabilă în momentele în care trebuie să fie mai puternică, susține premierul Ilie Bolojan la dezbaterea în Parlament a moțiunii privind restructurarea ANRE, ASF, ANCOM, depusă de opoziție.

„Mi se spune că salariile la ASF, ANRE și ANCOM sunt prea mari. Da, tocmai de aceea Guvernul a propus o corecție: reducem salariile pentru tot personalul cu 30%, inclusiv la nivelul conducerii. Plafonăm la maximum de două ori indemnizația unui ministru bonusurile care, înainte, erau nelimitate, la latitudinea conducerii. Aceste măsuri reduc veniturile disproporționate și le apropie de un nivel corect, care trebuie să fie justificat de performanță. În același timp, menținem un nivel de salarizare competitiv pentru a păstra expertiza în aceste domenii strategice”, a spus șeful Guvernului.

UPDATE 17:30

Deputatul AUR Mugur Mihăescu a declarat că Guvernul „știe că se află de partea greșită a istoriei”.

În discursul său din Parlament, el a menționat mai multe nume pe care le consideră rude ale liderilor guvernamentali care dețin funcții publice.

„Ar fi cazul să nu mai strigați: Slava Ucraina și: Slava Ucraina, ci să strigați: Trăiască România și eventual: Trăiască Uniunea Europeană a statelor independente și suverane”, a spus Mihăescu.

UPDATE 17:25 Ilie Bolojan vorbește în plen

Ilie Bolojan ajunge pentru a treia oară la tribuna Parlamentului, de această dată pentru a susține măsurile adoptate în cadrul reformei ASF, ANRE și ANCOM.

„Vorbim despre trei instituții care influențează direct viața fiecărui român. Reforma lor nu este un moft și nu e o opțiune. Din moțiune nu se înțelege care e obiecția opoziției, că facem prea multă reformă sau prea puțină? Opoziția se plânge că tăiem posturi de control. Reforma noastră nu atinge zona de supraveghere, ci zona artificială. Revin la ideea de responsabilitate. Când vine vorba de siguranța națională, jocurile populiste ar trebui lăsate la o parte. Cu bună știință sau din ignoranță, opoziția propagă mesaje contrare intereselor noastre. ANCOM nu este o poliție a internetului, este o autoritate tehnică. Remarc că un partid care se declară unionist face un efort al Guvernului de ajutor pentru Republica Moldova un motiv de dărâmare a Guvernului”, a declarat Bolojan.

UPDATE 17:23 Parlamentarii puterii refuză să voteze moțiunea de cenzură

Parlamentarii de la PSD, PNL, USR, UDMR și cei ai Minorităților naționale nu au votat moțiunea de cenzură, limitându-se să asigure cvorumul necesar. În acest context, Anamaria Gavrilă afirmă pe Facebook că „PSD-PNL nu au lăsat parlamentarii să voteze de frică să nu cadă Guvernul”.

UPDATE 17:00 A treia moțiune de cenzură, dezbătută acum

În prezent, deputata AUR Gianina Șerban citește în plen textul celei de-a treia moțiuni de cenzură, intitulată: „Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi rău-voitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă”.

UPDATE 16:55 A doua moțiune a picat

Și a doua moțiune a opoziției, legată de guvernanța corporativă, a fost respinsă la vot, în mod oficial. Doar 121 parlamentari au votat „pentru”, din cele 233 necesare. De menționat că 125 de parlamentari semnaseră inițial moțiunea, dar în final doar 121 au votat efectiv „pentru” duminică. Următoarele două moțiuni care vor fi dezbătute și supuse votului sunt cea privind reforma ASR, ANRE și ANCOM și măsurile fiscale.

UPDATE 16:51 Votul s-a încheiat

Votul secret cu bile pentru a doua moțiune de cenzură s-a terminat. Chiar acum are loc numărătoarea voturilor, în plenul Parlamentului.

Miruță, despre moțiunile de cenzură: Simion joacă teatru, nu face politică

Parlamentul României s-a întrunit duminică, la ora 13.00, pentru votul asupra celor patru moțiuni de cenzură depuse de Alianța pentru Unirea Românilor. Ministrul economiei, Radu Miruță, condamnă moțiunile, spunând că acestea sunt „fără respect pentru cetățeni și pentru instituțiile statului”.

„George Simion joacă teatru, nu face politică. Astăzi a bifat încă o mișcare de marketing, una cinică și ipocrită, care arată cât de puțin îl interesează cu adevărat viața oamenilor”, a scris Miruță, duminică, într-o postare pe Facebook.

UPDATE 16:19 Votul pentru a doua moțiune de cenzură a început

A început votul pentru a doua moțiune de cenzură. Parlamentarii sunt chemați pe rând să își exprime opțiunea.

UPDATE 16:13 Anamaria Gavrilă vorbește în plen

Lidera POT, Anamaria Gavrilă, a luat cuvântul în plen, după ce la votul pentru prima moțiune de cenzură a refuzat să intre în plen, acuzând lipsa cvorumului necesar pentru desfășurarea ședinței.

„Când reușești să superi pe toată lumea, inclusiv pe cei care te-au susținut să ajungi la guvernare, înseamnă că faci ceva fundamental greșit. România are nevoie de o schimbare de viziune, dar să dăm oameni afară nu este o viziune. România are nevoie de umanitate, dialog și stabilitate”, a spus Anamaria Gavrilă.

UPDATE 16:05 Petrișor Peiu a luat cuvântul la microfon

Petrișor Periu, de la AUR, a criticat și el, de la tribuna Parlamentului, măsurile Guvernului privind guvernanța corporativă, afirmând: „Vă mințiți și mințiți românii când spuneți că faceți reforme”.

La microfon a intervenit și senatoarea și prim-vicepreședinta PNL Nicoleta Pauliuc. E a vorbit despre necesitatea reformei companiilor de stat: „Antireformiștii din opoziție pot țipa, dar nu o pot opri”.

„Ei vorbesc despre profesioniști, dar evită criteriile de performanță ca dracul tămâia”, a adăugat Nicoleta Pauliuc.

Bolojan: AUR nu dorește să micșorăm salariile directorilor din companiile de stat prin această moțiune

Premierul Ilie Bolojan a spus că proiectul pentru restructurarea companiilor publice are ca obiectiv profesionalizarea și depolitizarea companiilor de stat. El arată că în domenii vitale, precum energia, transporturile, apărarea, România trebuie să aibă companii de stat puternice, conduse profesionist, cu misiuni clare și rezultate concrete.

Bolojan arată că, pentru toate acestea, este nevoie să fie schimbat modul în care funcționează companiile publice.

„De aceea, reducem posturile, plafonăm indemnizațiile exagerate, introducem criterii clare de performanță și un mecanism transparent de evaluare realizată de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprindelor Publice. Vrem un stat modern care nu își abandonează companiile publice, ci le face performante și responsabile”, adaugă Ilie Bolojan.

UPDATE 15:44 Bolojan: Moțiunea opoziției împiedică reformele companiilor de stat

Ilie Bolojan a revenit în Parlament pentru a prezenta poziția sa față de cea de-a doua moțiune de cenzură a opoziției:

Ilie Bolojan: „În domenii vitale precum energia, transporturile și apărarea, România are nevoie de companii puternice. Este necesar să schimbăm modul în care funcționează companiile publice. Vrem un stat modern, care nu abandonează aceste companii, ci le face eficiente.”

„Nu sunt surprins că opoziția a depus moțiuni de cenzură, sunt însă surprins că există colegi care ne spun deschis că nu doresc reforma companiilor de stat. Semnatarii acestei moțiuni nu vor să reformăm companiile de stat, iar moțiunea lor aduce doar zgomot. Îi invit să meargă printre români și să le explice că salariul de 8.000 de euro al unui director nu trebuie plafonat.”

„În căutare de senzațional, au folosit iresponsabil termenul de „terorism legislativ”. Trebuie să mergem înainte cu reformele.”

UPDATE 15:27 Parlamentul dezbate moțiunea AUR, POT și SOS pe guvernanța corporativă

Parlamentul a trecut acum la următoarea moțiune de cenzură, depusă de AUR, POT și SOS România, care vizează guvernanța corporativă. Textul moțiunii este citit în plen de deputatul AUR Cosmin Corendea. Moțiunea este intitulată „Opriți politizarea companiilor publice. Opriți batjocorirea proprietății statului!”.

UPDATE 15:22 A picat prima moțiune de cenzură

Prima moțiune de cenzură discutată astăzi, legată de măsurile din Sănătate, a fost respinsă, în mod oficial. Au fost exprimate 108 voturi pentru și unul împotrivă. Pentru depunerea moțiunii au fost necesare 116 semnături, însă opoziția nu a reușit să adune nici la vot numărul celor care au semnat. Pentru a fi adoptată, moțiunea avea nevoie de cel puțin 233 de voturi.

În continuare urmează dezbaterea și votul pentru alte trei moțiuni de cenzură:

privind guvernanța corporativă

privind reforma din ASF, ANCOM și ANRE

privind măsurile fiscale

UPDATE 15:13 Votul s-a încheiat

Votul pentru prima moțiune de cenzură s-a încheiat. Urmează acum numărarea voturilor.

UPDATE 14:37 Parlamentarii AUR și-au anunțat participarea la votul pentru prima moțiune

La începutul ședinței, parlamentarii din Opoziție au refuzat să intre în plen, pentru a nu asigura cvorumul.

Totuși, la momentul votului pentru prima moțiune de cenzură, parlamentarii AUR au decis să participe în cele din urmă.

După ce toți parlamentarii sunt strigați, voturile vor fi numărate și, ulterior, va fi anunțat rezultatul. Procedura va fi reluată succesiv și pentru celelalte trei moțiuni de cenzură.

UPDATE 14:22 Încep procedurile de vot pentru prima moțiune

Pentru a vota, parlamentarii trebuie să introducă cele două bile în urnele din fața lor: „Bila albă introdusă în urna albă şi bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot pentru, iar bila albă introdusă în urna neagră şi bila neagră introdusă în urna albă înseamnă vot contra. Ambele bile introduse în urna neagră înseamnă abţinere”, prevede regulamentul Camerei Deputaților.

În acest moment, fiecare parlamentar (din totalul de 465) este strigat pentru a-și exprima votul.

UPDATE 14:07 George Simion insistă că moțiunile de cenzură nu pot fi votate azi, pentru că nu ar fi asigurat cvorumul

George Simion insistă, de la tribuna Parlamentului, că nu există cvorum pentru votul moțiunilor de cenzură.

„Ați ales să călcați în picioare voința poporului român și să vă baricadați în spatele unei majorități. Pentru ce era nevoie, domnule Bolojan, să vă asumați de 5 ori răspunderea? De 5 ori. 5 asumări de răspundere. Parlamentul e în sesiune ordinară, puteați respecta procedura parlamentară.

Nu faceți nicio reformă, doar vă jucați de-a reforma. Creșteți taxe și scădeți încasările la stat. (…)

Preferați să vă salvați pe voi, după cum vă salvați astăzi de acest vot pentru a nu da față în față cu poporul român. Mai devreme sau mai târziu, acest lucru este inevitabil”, a spus Simion.

În replică, președintele de ședință, Mircea Abrudean, a anunțat că 265 de deputați și senatori și-au semnat prezența fizică, asigurându-se cvorumul necesar de 233 de parlamentari.

UPDATE 13:52 Sorin Grindeanu anunță că „PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul”

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, în plen, că PSD nu va vota moțiunile de cenzură ale AUR.

„PSD respinge toate moțiunile AUR. PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul. Nu avem nevoie de circ. Aceste moțiuni sunt doar un exercițiu de pură demagogie”, a spus Grindeanu.

„Dacă în următoarele luni nu se văd roadele a ceea ce votăm astăzi, atunci vom corecta cursul. Trebuie să demonstrăm că România poate atrage investiții de peste tot, dacă vrem ca această coaliție să reziste”, a mai completat social-democratul.

UPDATE 13:43 Bolojan: Nu mai blocați munca Guvernului cu moțiuni tip Cațavencu

Nu mai blocați munca Guvernului cu moțiuni de tip Cațavencu, în care primiți să se revizuiască, dar numai în părțile neesențiale, le-a spus duminică în plenului Parlamentului Ilie Bolojan inițiatorilor moțiunilor de cenzură.

Premierul Ilie Bolojan a avut în plenul Parlamentului o intervenție legată de toate cele patru moțiuni care au fost depuse.

„Clasa politică din România se va împărți astăzi între cei care vor să reformeze statul și cei care trag de timp, calculând doar câștiguri electorale. Anii de comunism și tranziția haotică au lăsat urme adânci și nu mai avem timp de pierdut. Trebuie să reașezăm scara valorilor și să ducem România spre modernizare”, a spus Bolojan.

UPDATE Încep discuțiile pe moțiune

Prima moțiune de cenzură, citită de Cristian Vântu, de la AUR, vizează reforma din sănătate.

UPDATE 13:15

În sala de plen a fost anunțat oficial că există cvorum pentru desfășurarea lucrărilor, prin prezență fizică și online. Totuși, liderul AUR, George Simion, susține că cvorumul este valid doar pentru hotărâri, nu și pentru votul moțiunilor, întrucât votul va fi efectuat cu bile și este nevoie, în acest caz, de prezență fizică.

Este nevoie de prezența fizică a 233 de parlamentari pentru asigurarea cvorumului. Sunt prezenți 262 de parlamentari, dar nu este clar, pentru moment, câți dintre ei sunt online.

UPDATE 13:07 Opoziția refuză să intre în plen. Simion: Un vot într-o zi de duminică nu înseamnă respect

Parlamentarii AUR, POT și SOS refuză să intre în plenul Parlamentului pentru dezbaterea moțiunilor de cenzură depuse de AUR. „Un vot într-o zi de duminică nu înseamnă respect”, a declarat liderul AUR, George Simion, care cere ca dezbaterile să aibă loc luni.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

AUR a depus miercuri patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Moțiunile au fost prezentate joi în plenul Parlamentului. Duminică este programată ședința camerelor reunite în care vor avea loc dezbateri și votul asupra moțiunilor.

Moțiunile depuse de AUR în Parlament „vin în urma abuzurilor legislative și a măsurilor de austeritate adoptate prin angajarea răspunderii, fără dezbatere, consultări sau vot parlamentar”.

Partidul a prezentat patru moțiuni de cenzură, fiecare vizând un sector care, potrivit acestuia, a fost „grav afectat” de politicile actualei administrații:

Economia: AUR condamnă ceea ce descrie ca fiind impozite și taxe sufocante, care paralizează întreprinderile și antreprenorii români.

Întreprinderile de stat: Partidul susține că aceste entități sunt gestionate în interesul străin și pentru a alimenta rețelele de clientelism politic, rather than the public good.

Instituții autonome: AUR susține că reformele recente sunt doar superficiale, menite să mențină salariile exorbitante și funcțiile numite politic, fără a aduce schimbări reale.

Sănătate: Măsurile sunt criticate pentru că restricționează accesul pacienților la teste de diagnostic și tratamente, subminează medicamentele generice și slăbesc cadrul medicinei de familie.

În consecință, AUR cere demisia imediată a guvernului prim-ministrului Bolojan. Partidul afirmă că Parlamentul trebuie să-și recâștige rolul de adevărată arenă a dezbaterii democratice, în loc să rămână un loc în care „puterea conducătoare dictează prin abuz”.

Moțiunile vor fi dezbătute și supuse la vot, duminică.