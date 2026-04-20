Victor Negrescu: „Ilie Bolojan nu este o victimă. Victimele sunt românii care plătesc mai mult”

„Suntem în fața unui moment crucial pentru România. Un moment al adevărului, în care performanța economică și angajamentele asumate față de români trebuie să fie prioritare”, a afirmat Negrescu.

Acesta a susținut că situația economică s-a deteriorat în ultimele luni.

„România nu e bine. În ultimele zece luni, greșelile comise de la Palatul Victoria au împins țara spre recesiune și au adâncit falea socială. Dacă a greși omenește, a persista în greșeli, este pur și simplu iresponsabilitate”, a declarat el.

Negrescu a afirmat că actuala coaliție poate continua, însă cu o schimbare la nivelul conducerii Guvernului.

„Coaliția pro-europeană poate continua, dar evident, este nevoie de un alt premier. Într-o formulă care funcționează și putem lua decizia aceasta foarte rapid. Pentru că România nu stă într-un singur om, România are nevoie de rezultate”, a spus acesta.

Totodată, social-democratul a criticat direcția actuală a guvernării.

„Avem nevoie de un premier care înțelege contextul, care se consultă și livrează bunăstare. Nu de o guvernare a tăierilor și a taxării românilor”, a declarat Negrescu.

Negrescu a afirmat că efectele măsurilor economice sunt resimțite de mai multe categorii sociale.

„Ilie Bolojan nu este o victimă. Victimele sunt românii care plătesc mai mult. Cei care și-au pierdut drepturile. Cei care fac cu greu față inflației. Mamele, persoanele cu dizabilități, veteranii, fermierii, pensionarii, micii antreprenori”, a spus acesta.

Partidul Social Democrat a votat retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan, în cadrul consultării interne la care au participat aproximativ 5.000 de membri.