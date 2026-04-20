Victor Negrescu: „Ilie Bolojan nu este o victimă. Victimele sunt românii care plătesc mai mult”

Europarlamentarul Victor Negrescu a declarat, luni, că România se află într-un „moment crucial”, iar deciziile guvernamentale din ultimele luni au afectat economia și nivelul de trai.
Iulian Moşneagu
20 apr. 2026, 19:33, Politic

„Suntem în fața unui moment crucial pentru România. Un moment al adevărului, în care performanța economică și angajamentele asumate față de români trebuie să fie prioritare”, a afirmat Negrescu.

Acesta a susținut că situația economică s-a deteriorat în ultimele luni.

„România nu e bine. În ultimele zece luni, greșelile comise de la Palatul Victoria au împins țara spre recesiune și au adâncit falea socială. Dacă a greși omenește, a persista în greșeli, este pur și simplu iresponsabilitate”, a declarat el.

Negrescu a afirmat că actuala coaliție poate continua, însă cu o schimbare la nivelul conducerii Guvernului.

„Coaliția pro-europeană poate continua, dar evident, este nevoie de un alt premier. Într-o formulă care funcționează și putem lua decizia aceasta foarte rapid. Pentru că România nu stă într-un singur om, România are nevoie de rezultate”, a spus acesta.

Totodată, social-democratul a criticat direcția actuală a guvernării.

„Avem nevoie de un premier care înțelege contextul, care se consultă și livrează bunăstare. Nu de o guvernare a tăierilor și a taxării românilor”, a declarat Negrescu.

Negrescu a afirmat că efectele măsurilor economice sunt resimțite de mai multe categorii sociale.

„Ilie Bolojan nu este o victimă. Victimele sunt românii care plătesc mai mult. Cei care și-au pierdut drepturile. Cei care fac cu greu față inflației. Mamele, persoanele cu dizabilități, veteranii, fermierii, pensionarii, micii antreprenori”, a spus acesta.

Partidul Social Democrat a votat retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan, în cadrul consultării interne la care au participat aproximativ 5.000 de membri.

