Incendiu puternic într-un sat din Vrancea. 11 case de lemn sunt afectate. A fost emis mesaj Ro-Alert

Un puternic incendiu, care a cuprins 11 case din lemn, a izbucnit duminică dimineața în Rucăreni, județul Vrancea.
Cosmin Pirv
26 apr. 2026, 11:46, Social

UPDATE:

Forțele de intervenție au fost suplimentate cu alte 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 3 microbuze.

Echipajele continuă intervenția pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea propagării flăcărilor la vecinătăți.

Din cauza degajărilor mari de fum produse în urma incendiului, a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru protecția populație din zonă.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

ISU Vrancea a anunțat că a fost sesizat duminică cu privire la izbucnirea unui incendiu ce se manifestă la 11 case din lemn, în localitatea Rucăreni, comuna Soveja.

Pompierii spun că există riscul propagării flăcărilor la vecinătăți.

La fața locului au fost alocate 8 autospeciale de stingere și 2 ambulanțe SMURD. De asemenea, în sprijinul echipajelor de pompieri intervine și personal al serviciul voluntar pentru situații de urgență.

Din primele informații, nu ar fi înregistrate victime.

Intervenția este în desfășurare.

