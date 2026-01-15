Prima pagină » Social » Sute de persoane la „protestul împotriva Legii Vexler”, organizat de Claudiu Târziu și susținut de AUR

Sute de persoane participă, joi seară, la „protestul împotriva Legii Vexler”, organizat de Claudiu Târziu și susținut de AUR.
Sute de persoane la „protestul împotriva Legii Vexler”, organizat de Claudiu Târziu și susținut de AUR
Andreea Tobias
15 ian. 2026

Oamenii s-au adunat în Piața Universității și strigă: „Unitate națională”, „Eminescu” și „Călin Georgescu este președinte”.

Zeci de agenți de ordine supraveghează mitingul.

Poliția București a anunțat că scopul declarat al protestului este „apărarea și promovarea valorilor culturale și identitare românești”.

Programul protestului este:

între orele 17.30-18.30, adunarea participanților în Piața Universității – esplanada statui

între orele 18.30-18.45, scurte alocuțiuni în Piața Universității – esplanada statui


între orele 18.45-19.30, deplasarea participanților se va realiza pe banda I de circulație, pe următorul traseu: Piața Universității (esplanada statui) – travers în dreptul Muzeului Municipiului București – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Magheru – stânga str. George Enescu – stânga str. Nicolae Golescu – str. Episcopiei – trotuarul din fața parcului Ateneului Român

între orele 19.30-19.40, scurte alocuțiuni și depuneri de coroane pe trotuarul din fața parcului Ateneului Român

între orele 19.40-20.30, defluirea totală a participanților pe următorul traseu: str. Benjamin Franklin – stânga Bd. Magheru – Piața Romană – Bd. Lascăr Catargiu – punct final trotuarul adiacent intersecției Bd. Lascăr Catargiu cu Bd. Iancu de Hunedoara.

Legea „Vexler” înăsprește pedepsele pentru fascism, legionarism, rasism sau xenofobie.

