Ciolacu este de părere că guvernul ar funcționa mult mai bine fără USR

Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că guvernul și coaliția ar funcționa mai bine fără USR, pentru că acest partid are o agendă „mult prea paralelă” față de cea a PSD și PNL „cel puțin în zona administrației locale”.
Laura Buciu
08 oct. 2025, 16:46

Pus să dea o notă actualului Guvern, Marcel Ciolacu a declarat, la emisiunea „Ai aflat”, de la Gândul, că „această coaliție și acest guvern ar funcționa mult mai bine fără USR”.

„Așa consider eu. (…) PSD-ul cu PNL-ul au exercițiu de a guverna împreună. În acest moment, dacă nu se lămuresc anumite lucruri, spre așa ceva se vor întrepta. Asta e părerea mea personală, fără să o discut cu colegii, sau așa văd eu din exterior. Această răutate pe care o emană de fiecare dat, acest tip de afacere politică, de a arunca și de a căuta tot timpul să eviți, faptul că nu înțeleg contextul și nu înțeleg echitățile sociale, pentru că ei nu sunt reprezentați la zona de administrație locală… Și atunci e greu să înțeleagă nevoile unei administrații locale”, spune Ciolacu.

Fostul premier acuză că USR are o agendă „mult prea paralelă” față de cea a PSD și PNL „cel puțin în zona administrației publice locale”.