Ilie Bolojan, despre ce se va întâmpla după 20 aprilie: Se va oferi mult circ

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu are un plan făcut privind eventuale scenarii care se vor derula după consultările interne din PSD de pe 20 aprilie, subliniind că nu el ar fi responsabil pentru o eventuală criză politică. De asemenea, a avertizat că instabilitatea va duce la un spectacol politic dăunător.
Foto: Alexandru Dobre, MediafaxFoto
Radu Mocanu
17 apr. 2026, 14:09, Politic

Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat că nu are un plan făcut privind viitorul guvernării după consultările interne ale Partidului Social Democrat programate pentru 20 aprilie, punctând că o eventuală criză politică ar fi cauzată în integralitate de partenerii de coaliție. 

„Nu am proiectat niște pași în perioada următoare pentru că nu eu am cauzat acest lucru sau partidul pe care îl reprezint sau celelalte partide.  Vedeți această criză este generată din păcate de Partidul Social Democrat”, spune Ilie Bolojan, vineri, la Radio România Actualități. 

Șeful Guvernul a lansat un atac dur la adresa jocurilor politice și a explicat că o eventuală schimbare a formulei de guvernare nu va aduce schimbări semnificative din cauza situației bugetare actuale, avertizând că în lipsa rezultatelor se va livra „mult circ”. 

„ Știind că nu există posibilitatea ca atunci când ai creat niște așteptări după aceste scandaluri, să schimbi lucrurile fundamental, pentru că sunt niște date de deficit și toți oamenii cunosc asta. Gândiți-vă că după ce ai generat acest scandal, oamenii se vor aștepta să se vină cu ceva, să se livreze ceva. Da, din păcate, pentru că nu se va putea oferi prea multă pâine, se va oferi mult circ și de asta nu are nevoie România”, declară Bolojan. 

Despre retragerea sprijinului PSD față de Guvern, prim-ministrul a afirmat: „În situația în care se ajunge la un atare parcurs vom respecta toate procedurile constituționale și se va vedea atunci care este situația. Înseamnă inclusiv respectarea unor termene care sunt prevăzute de constituție pe care orice guvern trebuie să le respecte.Va fi o activitate pe care trebuie să o derulăm. Așa cum va rămâne acest guvern și funcție de ceea ce se va întâmpla, vor fi luate anumite decizii, v-am spus, din responsabilitate pentru țara noastră”. 

Recomandarea video

Ce facem în weekend în București / Lista evenimentelor
G4Media
Tabel ninsori | Care sunt cele 11 localități din România în care se întorc ninsorile + pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Gandul
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
Elena Stancu și Cosmin Bumbuț au documentat viața reală a diasporei românești: „Trebuie să vedem de ce românii pleacă într-un număr atât de mare”
Libertatea
Cristina Demetrescu avertizează: Această zodie va avea mari probleme de sănătate în această primăvară
CSID
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină: Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Promotor