Ilie Bolojan, despre ce se va întâmpla după 20 aprilie: Se va oferi mult circ

Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat că nu are un plan făcut privind viitorul guvernării după consultările interne ale Partidului Social Democrat programate pentru 20 aprilie, punctând că o eventuală criză politică ar fi cauzată în integralitate de partenerii de coaliție.

„Nu am proiectat niște pași în perioada următoare pentru că nu eu am cauzat acest lucru sau partidul pe care îl reprezint sau celelalte partide. Vedeți această criză este generată din păcate de Partidul Social Democrat”, spune Ilie Bolojan, vineri, la Radio România Actualități.

Șeful Guvernul a lansat un atac dur la adresa jocurilor politice și a explicat că o eventuală schimbare a formulei de guvernare nu va aduce schimbări semnificative din cauza situației bugetare actuale, avertizând că în lipsa rezultatelor se va livra „mult circ”.

„ Știind că nu există posibilitatea ca atunci când ai creat niște așteptări după aceste scandaluri, să schimbi lucrurile fundamental, pentru că sunt niște date de deficit și toți oamenii cunosc asta. Gândiți-vă că după ce ai generat acest scandal, oamenii se vor aștepta să se vină cu ceva, să se livreze ceva. Da, din păcate, pentru că nu se va putea oferi prea multă pâine, se va oferi mult circ și de asta nu are nevoie România”, declară Bolojan.

Despre retragerea sprijinului PSD față de Guvern, prim-ministrul a afirmat: „În situația în care se ajunge la un atare parcurs vom respecta toate procedurile constituționale și se va vedea atunci care este situația. Înseamnă inclusiv respectarea unor termene care sunt prevăzute de constituție pe care orice guvern trebuie să le respecte.Va fi o activitate pe care trebuie să o derulăm. Așa cum va rămâne acest guvern și funcție de ceea ce se va întâmpla, vor fi luate anumite decizii, v-am spus, din responsabilitate pentru țara noastră”.