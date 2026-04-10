Radu Oprea: „În Parlament există o anumită aritmetică. Trebuie să obții o majoritate. Așa este democrația”

„Am învățat că niciodată să nu spui niciodată, pentru că lucrurile în general sunt într-o dinamică, pentru că se întâmplă tot felul de situații și contexte geopolitice care nu țin nici de cum de voința vreunui din România. Nu se aștepta nimeni să avem un conflict în preajma granițelor noastre. (…)

Până la urmă, în Parlament există o anumită aritmetică. Trebuie să obții o majoritate. Așa e democrația. (…)

Pe mine mă interesează dacă politicile pe care le putem face, sunt bune sau nu sunt bune pentru oameni. Și din perspectiva asta cred că efortul merită făcut. Din ultimele declarații publice pe care le-am văzut de la toți actorii din coaliție, lucrurile nu funcționează bine. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta”.

Radu Oprea: „Un guvern minoritar, trebuie să primească sprijină undeva. Înseamnă că atunci rostul PSD este în opoziție”

„Un guvern minoritar, trebuie să primească sprijină undeva. Înseamnă că atunci rostul PSD este în opoziție.(…) Dacă lucrurile continuă într-o direcție greșită și ajungi la un moment dat să realizezi că dacă lucrurile merg într-o direcție greșită, va fi foarte greu să repari. Continui să mergi acolo? (…)

Faptul că pentru oricare dintre propunerile pe care le faci să trebuiască să ai aceeași eternă discuție, plecăm de la guvernare, duce la o stare în rândul membrilor noștri și a cetățenilor care să spună că evident că lucrurile sunt greșite. (…)

Dacă nu ne pasă de cetățeni, atunci orice tip de politică este greșită”.

Radu Oprea: „Dacă PSD decide ca miniștrii să își dea demisia, da, îmi voi da demisia”

„Primul lucru ar fi să-i spunem premierului că nu mai are sprijinul Partidului Social Democrat care înseamnă 45% din voturile pe care se sprijină și rezonabil ar fi să spună: ok, am înțeles, plec, îmi dau demisia. Asta ar fi o variantă. Poate fi A, poate fi B. (…)

Am primit această întrebare foarte însă, dacă Partidul Social Democrat o să decidă că trebuie ca miniștrii să-și dea demisia, vă dați demisia? Răspunsul este simplu, da, pentru că sunt secretar general al Guvernului cu sprijinul Partidului Social-Democrat, la propunerea Partidului Social Democrat.

Evident că dacă toți colegii mei sau majoritatea lor vor spune „ieșim de la guvernare”, normal că voi face acest gest și cred că și toți ceilalți colegi ai mei. Asta înseamnă că nu mai există sprijin în Parlament și atunci trebuie să vină cu o nouă formulă de sprijin”.

Radu Oprea: „Este evident că lucrurile nu merg într-o direcție bună. Și dacă nu merg într-o direcție bună, trebuie să acționezi”

„Acum este evident că lucrurile nu merg într-o direcție bună. Și dacă nu merg într-o direcție bună, trebuie să acționezi. (…) Am văzut reacțiile pe care le-am primit din partea premierului pe măsurile pe care le-am propus pentru protejarea acelor care au n-au avut aceeași șanse și același noroc ca cei care sunt mai înstăriți azi în România. Nu suntem toți egali din această perspectivă. (…) Și spunem că lucrurile nu pot continua așa. (…)”.

Radu Oprea: „Pe 20 aprilie, PSD va vota. Sunt 3 scenarii, inclusiv să rămânem la guvernare posibil fără premierul Bolojan”

„Pe 20 aprilie vom vota. (…) Au fost discutate trei scenarii unul în care să rămânem la fel cum suntem azi toată lumea a spus două cuvinte exclus, ca să folosesc o glumă populară. A fost ideea în care să rămânem la guvernare, dar într-o altă formulă de guvernare. Și a treia: să merge spre opoziție, de ce nu? (…) Formula nouă însemnând posibil să fie fără domnul Bolojan. Primarii, într-un mod deosebit, pentru că este evident că nu i-a ascultat, primarii au avut și o problemă personală. Au avut speranțe. Știind că domnul Bolojan a fost primar, știind că domnul Bolojan a fost președinte Consiliul Județean”.

Radu Oprea: „În momentul în care am propus plafonarea adaosului comercial la alimente, a fost o măsură inteligentă. Nu, n-am discutat în Guvern despre raționalizare și nici nu cred că este cazul de așa ceva în acest moment”

„În momentul în care am propus plafonarea adaosului comercial la alimente, a fost o măsură inteligentă. Pentru că era vorba de alimentele de bază. Era vorba de adaosul comercial și producătorul român n-a fost afectat, pentru că dacă tu aveai 20% adaos comercial, aveai tot interesul să ai baza mai mare ca banii care îți rămân să fie mai mulți. Adică nu-ți mai depresam să-mi vinzi cu 80 de lei, îți acceptam și 100 de lei. Că eu câștigam 20 la 100, adică 20 de lei. Dacă am fi luat măsura ca în Ungaria, adică să plafonez prețul, atunci ar fi fost o măsură greșită pentru că acea măsură a dus la penurie. Aceasta ar fi diferența într-o măsură bună și una ea. Nu, n-am discutat în Guvern despre raționalizare și nici nu cred că este cazul de așa ceva în acest moment”.

Radu Oprea: „Când 80% din cetățenii români spun că nu e bine, poate totuși îi ascultăm”

„Când 80% din cetățenii spun că nu e bine. Poate totuși îi ascultăm. (…)

România este într-o situație mult mai bună decât. majoritatea statelor membre din Europa, că încă producem 20% din petrolul pe care avem nevoie, că rafinăriile noastre sunt făcute să lucreze cu petrol ușor sau cu petrolul din zona Azerbaidjan. E foarte importantă și disponibilitatea de a găsi resursa. Norocul României, de asta spun că suntem într-o zonă mai bună, chiar dacă prețul pe bursă crește foarte mult, este că zonele de unde ne aprovizionăm noi nu sunt cele safe. Adică nu e blocaj, nu e penurie, am acces la acel petrol.(…)

Celălalt aspect ține de toate efectele pe care le are creșterea prețului la pompă pentru toată economia românească și pentru nivelul de trăi al cetățenilor. că prețul mai mare la pompă, prețul mai mare pentru transportatori, prețul mai mare pentru salubriști, prețul mai mare pentru tot ceea ce înseamnă consum de motorină și de benzină în România, se duce în prețuri. Și prețurile, cine le-a plătește? Noi, cetățenii, le plătim cu toții.

Dacă am inflație foarte mare, și ăsta este un pericol cu scumpirea carburanților, că îmi crește generalizat, toate prețurile cresc în continuare, deci îmi crește inflația, înseamnă că de fapt diferența între salariul pe care îl iau eu și care a rămas la fel și prețurile din piață mă face ca nivelul meu, puterea mea de cumpărare, să fie din ce în ce mai mică”.

Radu Oprea despre lentoarea Guvernului în a lua măsuri pentru protecția populației: „Bogdan Ivan a venit cu o propunere în cinci puncte în criza carburanților. Ministrul Barbu are o propunere pentru agricultori. În zona asta e cel mai mare pericol. (…) De asta spun că noi simțim nevoia unei schimbări”

„Bogdan Ivan a venit cu o propunere în cinci puncte. A pus-o pe masa Guvernului ca să o discutăm. Și ministrul Florin Barbu are o propunere pentru agricultori. Și mie aici mi se pare că este cel mai mare pericol. Pentru că dacă stai de vorbă cu agricultorii, trebuie să însămânțezi acum, nu peste trei luni. Teama lor este că nu o să-și mai recupereze banii niciodată. Și atunci, dacă n-ai garanții, dacă n-ai un cost rezonabil la motorină acum. Dar tu n-ai cashflow-ul, n-ai numerarul, n-ai banii astăzi ca să poți să faci operațiunile. Dacă ți-e teamă, nu găsești îngrășămintele decât foarte scumpe și așa mai departe. Florin Barbu care stă de vorbă, înțelege, care este toată presiunea pe oricare fermier din România, spune, hai să-i ajutăm. Acciza pe care oricum eu o dau înapoi, dar peste niște luni de zile, hai să-i scot din preț azi. Azi când are nevoie. Asta e discuția. Nu e atât de complicată. (…) De asta spunem că noi simțim nevoia unei schimbări”.

Radu Oprea: „Dacă tu nu discuți cu oamenii validați prin vot, ca-n orice democrație, dacă tu nu vorbești cu ei, înseamnă că undeva lucrurile nu funcționează”

„Să neglijezi oricare dintre propunerile cu care PSD, care aduce cele mai multe voturi în Parlament pentru această coaliție, să le neglijezi, câteodată să pară că le disprețuiești…(…) Oricare partid încearcă să reprezinte anumiți cetățeni și anumite interese din societate. De aceea sunt partide politice. Dacă tu nu discuți cu reprezentanții direct care sunt cei validați de vot în democrație, cel mai important lucru în democrație, validarea prin vot. Dacă tu nu vorbești cu ei, dacă nu ții cont de nimic din ceea ce spun, înseamnă că undeva lucrurile nu funcționează. Am constatat acest lucru și vom vedea votul de pe 20”.

Radu Oprea despre decizia pe Mercosur: „Nu. Nu este ok cum s-a luat decizia pe Mercosur. Poate afecta negativ fermierii din România”

„Poziția publică a Ministerului Agriculturii a fost că pentru primul aviz, pentru primul vot pe care România l-a dat, acela pe acordul comercial provizoriu, nu a avut niciun document semnat. Și din câte știu atunci, votul s-a bazat pe instrucțiunile pe care Ministerul Afacerilor Externe le dau către reprezentanța noastră la Bruxelles, către doamna ambasador Iulia Matei. (….) Nu. Nu e ok. Ar fi trebuit să îndeplinească aceste proceduri despre care v-am spus mai devreme. A doua oară, la Ministrul Agriculturii a spus foarte clar nu și a avizat negativ. (…) Înțeleg și rezonez cu dumneavoastră din perspectiva asta. Și eu m-am revoltat și pe mine m-a deranjat pentru că nu este normal și nu e corect să se întâmple așa. (…) Nu s-a trecut că și acesta este unul dintre motivele, dintre temele pe care noi le-am discutat la regionale. Că nu este în regulă un astfel de comportament. Și nu este normal ca dacă ministrul agriculturii are o poziție să nu ți cont deloc de el. Dar el reprezintă interesele fermierilor din România. El nu este singur. El este ministrul agriculturii care trebuie să facă politicile publice și să reprezinte agricultorii, fermierii, producătorii, procesatorii din România. Mercosur este un exemplu de lucruri care pot să afecteze negativ fermierii din România”.

Radu Oprea: „Pericolul pe Mercosur, în cazul României, este indirect. Suntem unul dintre marii producători de floarea soarelui din Europa. Problema este în competitivitate”

„Eu am avut curiozitatea și am citit Mercosur. Are 544 de pagini partea politică, plus încă 14 anexe, sunt peste 1000 de pagini. Dacă mă uit pe cifrele directe de comerț bilateral, v-aș spune că efectul este aproape nul, că nu facem foarte mare lucru. Din contră, importăm soia, asta ar însemna, cu taxe vamale mai mici, că fermierul român ar avea acces la furaje mai ieftine, ceea ce teoretic ar trebui să-i convină. Nu acesta este problema. Problema nu este relația bilaterală directă. Relația din punctul meu de vedere este faptul că 75% din exporturile în România merg pe piața Uniunii Europene, 10% merg pe restul Europei, 15% suntem prezenți pe toate celelalte zone din lume. Pe mine mă deranjează dacă prețurile cu care vine marfa Mercosur strică prețurile din Uniunea Europeană, de pe piața Uniunii Europene, pentru că noi am început să exportăm în Uniunea Europeană. 75% din volumul total pe care îl exportăm este pe aceeași. Indirectul mă deranjează și mă poate deranja mult mai tare decât exportul direct, pentru că cifrele noastre altfel sunt mici”.

Sunt câteva zone unde urmarea protestelor fermierilor din Franța, din România, ale Ministrului Agriculturii din România, ale europarlamentarilor PSD. Toate aceste discuții au făcut ca astăzi să fie niște condiții mult mai aspre. Adică inițial era vorba de 10% distorsiunea pieței, dacă cresc importurile, acum s-a ajuns la 5%. Mecanismele prin care poți să pui aceste clauze de salvagardare sunt destul de lungi și asta este un lucru care personal mă îngrijorează.

Am citit în presă că o fabrică care produce ulei de floarea soarelui din Bulgaria, a cumpărat din Argentina o treime din producție, adică din capacitatea de producție a cumpărat semințe din Argentina. Floarea soarelui, din câte știu, nu este în zona unde avem contingente, în acest moment. Ai la carne de pasăre, ai la carne de vită, ai la mai multe produse, dar n-am văzut partea de floarea soarelui. Nu mă afectează în mod direct, noi fiind unii dintre marii producători de floarea soarelui din Europa, din Uniunea Europeană. Însă, indirect, dacă uleiul pe care o să-l vândă bulgarul o să-l vândă mult mai ieftin și mi-l vinde în Italia, mi-l vinde în alte zone unde eu vând floarea soarelui, înseamnă că prețul pe piața italiană o să se ducă în jos și atunci eu nu o să mai fiu competitiv cu industria mea de ulei de floarea soarelui din România. Acesta este genul de pericol pe care îl văd eu și care este un pericol real și o să vedem evoluția în timp cât de mare este acest pericol”.

Radu Oprea: „Este evident că NATO și Statele Unite ale Americii au umbrela de securitate pentru România. Mi-aș dori ca parteneriatul strategic cu SUA să fie mai mult mai dezvoltat în dimensiunea economică”

„Este evident că NATO și în principal Statele Unite ale Americii au umbrela de securitate pentru România. E un lucru pe care nu cred că poate să-l nege cineva din România. Că este o nevoie de prezență a trupelor americane pentru confortul nostru. Statele Unite ale Americii au niște cheltuieli ca să mențină niște trupe oriunde în lume. Lucrul acesta vine ca să ne protejeze pe noi. Și atunci este unul dintre pilonii pe care ne bazăm. Cred că și noi și Statele Unitele Americii facem pași foarte mari și întotdeauna susținem acest parteneriat strategic. Mi-aș dori mai mult să-l văd mai dezvoltat în dimensiunea economică. Mi-aș dori să văd mai multe companii americane în România, pentru că din punctul meu de vedere este cea mai bună garanție asupra securității României când companiile americane sunt aici cu capacități de producție, dar în același timp suntem într-o dimensiune a Uniunii Europene”.

Radu Oprea: „Dacă ne propunem aderarea la euro, înseamnă că transmitem un mesaj solid comunității internaționale, că suntem deciși să mergem într-o anumită direcție, în a fi atenți la cheltuirea banului public”

„Personal, da, sunt de acord cu declarația guvernatorului Isărescu cu privire la aderarea la euro. Sunt argumente și pro și contra ca în orice chestiune. (…) În 2018 -2019 eram mult mai aproape atunci de a avea o astfel de țintă. Însă, dacă ne propunem o astfel de țintă, care se va întâmpla în câțiva ani de zile, înseamnă că transmitem un mesaj solid comunității internaționale, că suntem deciși să mergem într-o anumită direcție, care înseamnă de la a fi foarte atenți pe cheltuirea la banului public. Pentru proiectul european, apartenența la zona euro poate să fie o temă importantă. Pentru că este o dezvoltare a Uniunii Europene într-o anumită direcție”.

Radu Oprea: „Mai avem un capitol de îndeplinit pentru OCDE: comerțul. Capitolul chiar e dificil, este eminamente o decizie politică”

„24 din 25 de capitole sunt îndeplinite. Mai este unul singur, dacă ține bine minte vorba de comerț, care e chiar dificil. Pentru că acolo este eminamente o decizie politică, nu ține neapărat de felul în care ne pregătim noi ca stat membru și pe urmă ar trebui să fie finala. (…) Apoi ca membri ai OCDE, ai o deschidere mult mai mare, ești într-un club select al economiilor dezvoltate în mod firesc. Marii finanțatori se uită altfel la tine pentru că este o chestiune de credibilitate, de faptul că îndeplinești anumite condiții. (…) OCDE a fost unul dintre proiectele unde am avut continuitate, unde am simțit din nou că avem un proiect de țară”.

Radu Oprea: „Da, sunt ministere care nu și-au atins obiectivele de reformă”

„Da, sunt ministere care nu și-au atins aceste obiective. Din ce știu, din discuțiile din guvern, cei care făcuseră reducere anul trecut și să nu se supere cei pe care nu-i nominalizez. Ministerul Dezvoltării cu certitudine avea o scădere puternică. Ministerul Agriculturii avea o scădere puternică. (…) A fost o discuție și în ultima ședință de guvern pe acest subiect în care premierul a tras atenția că lucrurile trebuie luate în serios, că trebuie să făcute reduceri”.

Radu Oprea: „Poți să te lupți cu ospătarii de la Guvern sau poți să faci lucrurile să funcționeze uitându-te la oameni”

„Din perspectiva politicianului, politicianul ca să crească notorietate are nevoie de O dezbatere. Trebuie să ai nevoie de cineva care el să fie împotriva ceva sau a cuiva. Și atunci, poți să ieși și să fie dușmanul tău ospătarul? Că te gândești că poate o să crești în notorietate și în sondaje sau poți să faci lucrurile să funcționeze uitându-te la oameni. Sigur, asta nu îți aduce neapărat o creștere în partea publică. Dar pe fond, cred că lucrurile acestea, când te uiți într-adevăr la oameni, e cel mai bun lucru pe care poți să-l faci”

Radu Oprea: „Până la sfârșitul anului, vom avea o scădere a cheltuielilor la SGG de 14-15%”

„Niciodată, dar niciodată nu am un scop în sine în a da oameni afară. Este greșită chestiunea aceasta din punctul meu de vedere. Și vă spun ce s-a întâmplat la Secretariatul General al Guvernului. Scăderea efectivă anul trecut, pentru că am avut 5%, s-a întâmplat. Vorbesc asupra cheltuielilor din buget pe partea de anvelopă salarială. Pe prognoza pe care o avem acum, vom mai scădea 10% până la sfârșitul unui an. Asta înseamnă că noi cumulat, odată au fost partea de sporuri, plecările naturale, normale, oameni care s-au detașat în alte instituții, oameni care au plecat în privat. (…) Poți să găsești mijloace, metode, manageriale, spun eu, bune, în care lucrurile să funcționeze în institut. să n-ai tensiune în instituție și să-ți atingi obiectivele. Și atunci dau exemplu Secretariatului General al Guvernului, pentru că până la sfârșitul anului vom fi peste 14% asupra 15%. În doi ani de zile și legea îmi permite lucrul acesta, scăderea cheltuielilor de natură salarială”.

Radu Oprea: „Este evident că aceste măsuri de reformă au avut un efect negativ. Românii o duc mai greu”

„Este evident că aceste măsuri au avut un efect negativ pentru scăderea consumului, care de fapt înseamnă că românii o duc mai greu, că nu își mai permit să cumpere atâtea lucruri pe care le cumpărau înainte, pentru că lucrurile s-au scumpit”.

Radu Oprea: „Ministrul Rogobete a cerut ca datele contractului Pfizer să fie publice. Premierul Bolojan a spus că nu are nicio problemă ca toate documentele să fie făcute publice. Sumele sunt mari. Poate să ajungă și la 0,2% din PIB”

„A fost o discuție, sper să nu se supere colegii mei că spun acest lucru public, a fost o discuție generată de către domnul Rogobete pe acest subiect. Iar premierul a spus că din perspectiva domniei sale nu are nicio problemă ca toate documentele să fie făcute publice.(…) Eu cred că totuși un pic de transparență în subiectul acesta nu o să facă deloc rău. Societatea este foarte tensionată din foarte multe motive. Se adaugă și acesta pentru că este vorba de sume mari. Poate să ajungă la un 0,2% din PIB. Noi suntem atât de atenți pe reducerea deficitului. Sunt constrângeri, vedem că s-a prăbușit consumul urmarea unor măsuri pe care guvernul le-a luat, în special aici premierul Bolojan a fost vârf de lance”.

Radu Oprea: „Eu astăzi pot să spun că a fost o decizie greșită. Instanțele să se pronunțe”

„Sigur, nu pot să nu mă gândesc că e o ironie a sorții să ne certăm atâta pentru un pachet social care trebuie să ajungă la oamenii care chiar au nevoie în această perioadă de un sprijin din partea statului, al Guvernului și la faptul că vom irosi acești bani pe o decizie proastă luată la un moment dat. (…) Eu astăzi pot să spun că a fost o decizie greșită. Evident că în timp am constatat că a fost o decizie greșită, iar dacă a fost ticăloșie, dacă a fost cinism, dacă a fost neglijență asupra cheltuirii banului public, asta ar trebui să se răspundă până la urmă în instanțele, pentru că e totuși un dosar, în așteptare de foarte multe vreme. (…) Mă aștept să fie totuși un rezultat în acest dosar că așa știam regula; dacă e un prejudiciu ar trebui totuși să și vezi de ce s-a întâmplat”.

Radu Oprea, Secretarul General al Guvernului, în OFF The Record: „Guvernul României se putea extrage din contractul Pfizer. În 2022, în perioada lui Vlad Voiculescu/ Ioana Moldovan”

„A făcut o prezentare Ministrul Finanțelor Publice asupra cazului. Odată a fost partea de achiziție, care a fost o achiziție la nivel european, pe o cotă de repartiție, dacă ne aducem aminte de acea perioadă. Însă, din ceea ce am înțeles, a fost un moment în care Guvernul României ar fi putut să spună că se extrage din contract. sau că nu mai contactează în continuare, acela a fost unul dintre momentele ratate și din această cauză oricare argument cu care România a venit pentru arăta că nu mai erau necesare acele vaccinuri, instanța a trecut peste ele și a dat dreptate companiei Pfizer. Din câte am înțeles, se putea extrage, dar nu sunt foarte precis, era în 2022. Din ceea ce am văzut, sunt momentele importante pe perioada lui Vlad Voiculescu, pe perioada colegei care l-a înlocuit, doamna Moldovan. Atunci ar fi fost momentele în care am fi putut să facem ceva în mod real, să nu mai primim atâtea vaccinuri și să nu avem prejudiciu exigibil de peste 3 miliarde de lei”.

OFF The Record I Invitat: Radu Ștefan Oprea, Secretarul General al Guvernului

„Loialitatea într-o coaliție nu exclude criticile. Stabilitatea, fără prosperitate, nu-și are rostul. Stabilitate există și-n Coreea de Nord și Rusia”, spunea recent Sorin Grindeanu, președinte al PSD și lider al coaliției, vorbind despre divergențele sale cu premierul Ilie Bolojan.

Cum se iau deciziile într-o coaliție în care toată lumea pare nemulțumită, care este motivul pentru care guvernanții folosesc în exces cuvântul stabilitate, în timp ce românii se confruntă cu cea mai mare inflație din UE, prețuri ridicate la carburanți și produsele de zi cu zi, de ce România a sprijinit Mercosur, de ce Guvernul ia atât de greu măsuri pentru protejarea populației în criza petrolului, ce reforme consideră Guvernul că a îndeplinit și cât de eficiente sunt, dar și despre consultarea PSD în legătură cu rămânerea sau nu la guvernare – despre toate acestea și multe altele discutăm cu Radu Oprea, șeful Secretariatului General al Guvernului și fost ministru al Economiei.

