Cursa înarmării cu drone navale dintre Rusia și Ucraina ar putea „inaugura o nouă eră a războiului”

După pierderile masive suferite în urma atacurilor ucrainene asupra Flotei Mării Negre, Rusia încearcă să își reconstruiască prezența maritimă prin dezvoltarea și integrarea dronelor navale. După ce Ucraina a reușit, din 2022, să scufunde aproape o duzină de nave rusești cu sisteme maritime fără pilot, Moscova formează acum regimente specializate și planifică să consolideze Flota Mării Negre cu drone, nave și aeronave suplimentare. Deși Rusia nu a demonstrat încă operațiuni eficiente, experții avertizează că adaptarea rapidă ar putea schimba fundamental războiul naval din regiune, scrie KI.

Kim Jong Un călătorește în China pentru a se alătura lui Xi și Putin la evenimentele aniversare ale celui de-al Doilea Război Mondial

Fotografiile publicate de presa nord-coreeană l-au arătat pe Kim alături de înalți oficiali, inclusiv ministrul de externe Choe Son Hui, în interiorul trenului său blindat verde închis.

UE ia în considerare reguli mai stricte pentru a bloca gazul rusesc după interdicția din 2027, relatează Bloomberg

Planul ridică îngrijorări în special cu privire la gazele transportate prin TurkStream, conducta care leagă Rusia de Europa de Sud-Est.

SBU din Ucraina a depus în lipsă un aviz de suspiciuni împotriva lui Kadîrov pentru crime de război

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat pe 1 septembrie că l-a acuzat în lipsă pe liderul cecen Ramzan Kadîrov de crime de război împotriva soldaților ucraineni.

Anchetatorii spun că cecenul a recunoscut public că le-a ordonat luptătorilor săi să ucidă trupele ucrainene pe câmpul de luptă, în loc să le ia prizonieri.

De asemenea, se presupune că el a ordonat ca soldații ucraineni capturați în Cecenia să fie plasați pe acoperișurile siturilor militare din Groznâi pentru a servi drept scuturi umane împotriva atacurilor cu drone.