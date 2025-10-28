Prima pagină » Știri externe » Armata SUA a efectuat trei atacuri asupra unor nave suspectate de trafic de droguri

Armata SUA a efectuat trei atacuri asupra unor nave suspectate de trafic de droguri

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunţat marţi că armata americană a lansat trei atacuri aeriene în apele Pacificului de Est, vizând ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, potrivit Associated Press.
28 oct. 2025, 16:32, Știri externe

Potrivit mesajului transmis de Hegseth, atacurile au avut loc luni şi reprezintă o nouă etapă de intensificare a acţiunilor americane împotriva traficului maritim de droguri din regiune.

Acţiunea de luni marchează primul incident în care Statele Unite efectuează mai multe atacuri într-o zi.

„Cele patru nave erau cunoscute de aparatul nostru de informaţii, tranzitând pe rute cunoscute pentru traficul de narcotice şi transportând narcotice. Opt narcoterorişti de sex masculin se aflau la bordul navelor în timpul primului atac. Patru narcoterorişti de sex masculin se aflau la bordul navei în timpul celui de-al doilea atac. Trei narcoterorişti de sex masculin se aflau la bordul navei în timpul celui de-al treilea atac. Un total de 14 narcoterorişti au fost ucişi în timpul celor trei atacuri, cu un supravieţuitor. Toate atacurile au avut loc în ape internaţionale, fără ca forţele americane să fie rănite”, a notat Pete Hegseth, marţi, pe platforma X (fosta Twitter).

Începând din luna septembrie, armata Statelor Unite a efectuat mai multe atacuri asupra unor nave suspectate de trafic de droguri, numărul victimelor ridicându-se la cel puţin 57.