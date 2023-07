Deşi Casa Albă a zis ,,Nu", Biden se răzgândeşte repede şi ar putea invita Ucraina să adere la NATO. În urmă cu câteva luni, preşedintele refuza să furnizeze tancuri Abrams şi avioane F-16 Ucrainei

Republica Federală Germană a putut adera la NATO pe 6 mai 1955, în plin Război Rece dintre SUA şi URSS, fără teritoriul ei estic care era sub controlul Kremlinului şi structurat ca un stat comunist artificial numit Republica Democrată Germană.

Ar putea Ucraina să adere la NATO, chiar în cel de-al Doilea Război Rece (denumit de mai multe publicaţii ca război hibrid sau război economic), în timp ce teritoriile ei estice sunt sub controlul Kremlinului, structurat ca republici separatiste (Crimeea, Herson, Zaporojie, Doneţk şi Lugansk).

Într-un articol publicat de Foreign Policy pe 10 iulie (dinainte de summitul de la Vilnius), editorialista Anchal Vohra scria că Ucraina ar putea adera la NATO în maniera cum a aderat Germania de Vest.

,,Divizarea teritorială nu a fost un obstacol pentru aderarea Germaniei de Vest la NATO după al Doilea Război Mondial. Ar trebui să fie astăzi un obstacol pentru Ucraina?", se întreabă editorialista.

Summitul NATO de la Vilnius a avut mize deosebit de mari în acest an - putea să facă istorie prin aderarea Ucrainei la NATO chiar şi singura alegere responsabilă ar fi să amâne discuţia până după încheierea războiului.

Joe Biden a spus ,,Nu" aderării sau invitării Ucrainei pentru aderarea la NATO, cu toate că multe state membre NATO din Europa erau de acord.

Biden se răzgândeşte repede!

Ucraina cerea de urgenţă tancuri moderne pentru a-şi ajuta forţele să profite de avansurile rapide spre nord-est şi să-şi recupereze teritoriile, dar Occidentul trăgea de timp, a relatat Politico.

Un general american de brigadă în retragere a explicat pe CNN că tancurile M1 Abrams au fost mai degrabă fabricate pentru a duce lupte pe terenurile întinse şi aride din Irak şi Afganistan, nu pentru pădurile, terenurile noroioase şi podurile înguste din Ucraina.

Un alt general american spune că tancurile M1 Abrams nu sunt "maşini de închiriat".

Pe 25 ianuarie 2023, preşedintele Biden a anunţat la un discurs: ,,SUA au livrat sute de vehicule blindate şi astăzi anunţ că o să livrăm 31 de tancuri M1 Abrams.Îi pregătim pe ucraineni să-şi pregătească contraofensiva, să-şi elibereze teritoriile. Ei trebuie să-şi demonstreze abilitatea de a de a se apăra împotriva agresiunii ruse".

Marea Britanie a anunţat că va furniza tancuri Challenger, iar Germania a contribuit cu 200 de tancuri Leopard.

Preşedintele american a lăudat Germania, Polonia, Franţa, Danemarca şi altele pentru contribuţia lor adusă apărării Ucrainei în faţa agresiunii ruse.

În ciuda solicitărilor publice şi repetate din partea preşedintelui ucrainean Volodîmîr Zelenski, preşedintele Joe Biden a exclus „deocamdată” livrarea de avioane de luptă americane avansate, a declarat el prezentatorului ABC News, David Muir.

,,Nu crezi că are nevoie de F-16 acum?", a întrebat Muir.

,,Nu, nu are nevoie de F-16 acum”, a răspuns Biden.

Întrebat de Muir dacă asta înseamnă „niciodată”, Biden a spus că nu există nicio modalitate de a şti exact ce va avea nevoie apărarea ucraineană în viitor, dar că „acum nu există nicio raţiune să-i furnizăm F-16. Exclud asta pentru moment”, a spus Biden.

Statele Unite ale Americii şi aliaţii NATO sunt gata să furnizeze Ucrainei avioane F-16, transmite NBC.Nu s-a menţionat dacă avioanele de luptă vor proveni neapărat direct din Statele Unite sau de la aliaţii NATO, precum Marea Britanie sau Polonia, ca parte a unui efort pe termen lung de consolidare a securităţii ţării, a declarat un oficial înalt al administraţiei Biden.

Zelenski i-a mulţumit lui Biden pentru decizia istorică de a livra aeronave Ucrainei, pentru a-şi îmbunătăţi semnificativ aviaţia de luptă şi capacitatea de apărare în faţa bombardamentelor aeriene ale Rusiei.

Din luna august, România ar putea începe antrenarea piloţilor ucraineni pe avioane de luptă F-16, potrivit unei surse familiare cu discuţiile în curs.

Ucrainei i-a fost respinsă solicitarea la summitul de la Vilnius din iulie 2023 pentru a adera la NATO sau pentru a primi o invitaţie la aderarea în cadrul alianţei.

Preşedintele SUA, Joseph Biden, a reafirmat că Ucraina va deveni membră a NATO la un moment dat, deşi la summitul de la Vilnius nu a fost avansat un termen clar.

Emmanuel Macron, preşedintele Franţei, spune că va susţine aderarea Ucrainei după încheierea războiului.

Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, a comunicat că nu este de acord cu aderarea Ucrainei la NATO nici după încheierea războiului.

Alianţa Nord-Atlantică a stabilit, în principiu, că Ucraina va putea deveni membră la un moment dat, precizând însă că aderarea se va produce după încheierea războiului cu Rusia, când toate statele aliate vor fi de acord şi când Kievul va îndeplini criteriile politice şi militare.

"Ucraina este în război în acest moment. Deci, apartenenţa la NATO în viitorul apropiat este puţin probabilă, deoarece ar plasa NATO în război cu Rusia", a declarat John Kirby, coordonatorul pentru Comunicare Strategică al Consiliului de Securitate Naţională de la Casa Albă, conform postului de televiziune CNN şi publicaţiei The Hill.

La începutul anului 2023 părea imposibil ca Turcia să admită aderarea Suediei şi Finlandei la NATO după scandalurile privind arderea Coranului şi găzduirea de ,,terorişti kurzi" de către cele două ţări scandinave.

Finlanda a devenit cel de-al 31-lea stat membru NATO din 4 aprilie 2023.

Începând cu 10 iulie 2023, toţi membrii, cu excepţia Turciei şi Ungariei, au ratificat protocolul de aderare al Suediei. Până la urmă, Turcia şi Ungaria s-au angajat să îşi finalizeze aprobarea Suediei în alianţă până în octombrie.

Suedia va deveni cel de-al 32-lea membru al alianţei după octombrie 2023.

La fel de uşor ar putea şi Ucraina să adere la NATO în intervalul anilor 2024-2030.

Biden ar avea cel mai greu cuvânt de spus în privinţa aderării Ucrainei la NATO. Odată cu decizia luată de SUA, şi Franţa şi Germania vor fi nevoite să accepte aderarea Ucrainei la NATO, în ciuda ameninţărilor Kremlinului.

Polonia este gata să sprijine aderarea Ucrainei la NATO.

Preşedinţii României, Cehiei, Estoniei, Lituaniei, Macedoniei de Nord, Muntenegru, Poloniei şi Slovaciei, după cum informau Administraţia Prezidenţială şi preşedintele Klaus Iohannis pe Twitter, au semnat o declaraţie prin care reiterează ,,sprijinul pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei".

,,Noi susţinem cu fermitate decizia Summitului NATO de la Bucureşti din 2008 privind viitoarea aderare a Ucrainei”, a declarat preşedintele Iohannis.

