FBI publică o nouă filmare cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk. Apel public către populație pentru identificarea lui

Oficialii americani au lansat un apel către public pentru identificarea suspectului care a deschis focul mortal miercuri, asupra lui Charlie Kirk.

Suspectul nu a fost încă găsit, iar guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a spus că este nevoie de ajutorul publicului în acest sens.

Până în acest moment, FBI a primit până acum peste 7.000 de piste și informații, iar pentru identificarea și prinderea atacatorului care l-a împușcat mortal pe activistul conservator apropiat de Trump, FBI oferă o recompensă de 100.000 de dolari.

În filmarea făcută publică de FBI, se vede cum o persoană care poartă o pălărie, ochelari de soare şi o cămaşă neagră cu mâneci lungi începe să alerge pe acoperişul unei clădiri școlare, se caţără pe marginea clădirii şi sare pe pământ. Acesta a fugit apoi într-o zonă împădurită, însă găsirea lui se află într-un impas.

Anchetatorii americani au găsit inclusiv o armă şi mai multe urme care par să aparţină celui care a tras asupra lui Charlie Kirk.

Înainte de postarea acestei filmări, autoritățile au publicat și fotografii cu persoana de interes în acest caz.

Miercuri, activistul conservator și aliatul lui Trump, Charlie Kirk, a fost împușcat în timpul unui eveniment organizat la Universitatea Utah Valley din Utah. Acesta a decedat la spital.