Un avion militar columbian care avea la bord 110 soldați s-a prăbușit la granița cu Peru

Ministerul Apărării din Colombia a declarat luni că un avion Hercules C-130, produs de Lockheed Martin, a fost implicat într-un accident în sudul țării, iar postul local BluRadio a raportat că la bord se aflau 110 soldați.
„Bună ziua!” Primul mesaj al ambasadorului SUA în România. Ce transmite și de cine este însoțit la București
„Bună ziua!” Primul mesaj al ambasadorului SUA în România. Ce transmite și de cine este însoțit la București
Când pasiunea învinge boala: la Olimpiada Națională de Informatică de pe patul spitalului
Când pasiunea învinge boala: la Olimpiada Națională de Informatică de pe patul spitalului
Festivalul Pescăresc din București ține până de Buna Vestire / Cât costă suta de grame de pește prăjit
Festivalul Pescăresc din București ține până de Buna Vestire / Cât costă suta de grame de pește prăjit
JD Vance discută cu Netanyahu despre un acord cu Iranul. Trump vrea uraniul îmbogățit și control comun pe Strâmtoarea Ormuz. Oprește atacurile. Acord pe 15 puncte SUA – Iran. Posibile negocieri, în Pakistan
JD Vance discută cu Netanyahu despre un acord cu Iranul. Trump vrea uraniul îmbogățit și control comun pe Strâmtoarea Ormuz. Oprește atacurile. Acord pe 15 puncte SUA – Iran. Posibile negocieri, în Pakistan
Ce se întâmplă cu prețul combustibililor la pompă după măsurile luate de Guvern
Ce se întâmplă cu prețul combustibililor la pompă după măsurile luate de Guvern
Andrei Rachieru
23 mart. 2026, 19:24, Știri externe

Ministrul Apărării, Pedro Sánchez, a spus că accidentul s-a produs în timpul decolării de la Puerto Leguízamo, în adâncul regiunii Amazonului columbian, la granița cu Peru, în timp ce transporta trupe, scrie Reuters.

„Numărul exact al victimelor și cauzele accidentului nu au fost încă determinate”, a declarat el.

BluRadio a citat autoritățile afirmând că la bord se aflau 110 soldați, iar prăbușirea a avut loc la doar 3 km de un centru urban.

„Sper că nu există decese în acest accident îngrozitor care nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată”, a spus președintele Gustavo Petro într-o postare pe X, criticând obstacolele birocratice care au întârziat planurile sale de modernizare a armatei.

„Nu voi mai acorda întârzieri; este vorba de viețile tinerilor noștri. Dacă funcționarii civili sau militari nu sunt capabili să facă față acestei provocări, trebuie înlocuiți”, a adăugat el.

Avioanele Hercules C-130 au fost lansate pentru prima dată în anii 1950, iar Columbia a achiziționat primele modele la sfârșitul anilor 1960. Mai recent, unele dintre C-130-urile mai vechi au fost modernizate, cu modele mai noi trimise din SUA conform unei legi care permite transferul de echipamente militare folosite sau surplus.

Detalii despre avionul implicat în accident nu sunt disponibile.

La sfârșitul lunii februarie, un alt Hercules C-130 aparținând Forțelor Aeriene Boliviene s-a prăbușit în orașul populat El Alto, aproape de un bloc rezidențial.

Peste 20 de persoane au murit și alte 30 au fost rănite, iar bancnotele din încărcătura avionului s-au împrăștiat în oraș, provocând ciocniri între locuitori și forțele de securitate.

