Daniel Băluță, candidat la PMB: Trebuie să depanăm orașul și abia după să vorbim despre ceea ce ne dorim

„Problematica Bucureștiului este complexă. Numai dacă am vorbit despre trafic, ar trebui să vorbim despre diferența de dezvoltare între sudul orașului și nordul orașului. Despre faptul că în sudul orașului sunt mai puține joburi bine plătite decât în nordul orașului”, a afirmat, luni, Daniel Băluță, candidatul PSD la PMB.

„Avem urgență urbană, cum am numit-o, aceea termoficării, care trebuie rezolvată de îndată. Avem traficul, avem poluarea, sunt foarte multe clădiri, o mulțime de clădiri care sunt în risc seismic. Toate rețelele utilitare, și am văzut drama care s-a întâmplat în urmă cu doar câteva zile în sectorul 5, toate rețelele utilitare sunt într-o stare de uzură morală, măcar”, a continuat social-democratul.

„Problematica orașului este complexă, de aceea, din punctul meu de vedere, lucrurile cu care trebuie să începem este depanarea acestui oraș. Și de-abia după aceea să putem să vorbim despre ceea ce ne dorim”, a mai spus acesta.

Privind o eventuală victorie în alegerile locale din București, Băluță a mai spus: „Nu sunt omul care poate să facă miracole în câteva zile, dar ceea ce pot promite este că viața noastră se va îmbunătăți și orașul va deveni casa noastră. Va fi un oraș sigur, va fi un oraș liniștit, un oraș în care nu trebuie să se mai întâmple incidente, cum am văzut, un oraș în care aerul este respirabil”.