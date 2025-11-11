Dominic Fritz, despre discuțiile privind pensiile magistraților: O dorință din partea tuturor să rezolvăm această problemă

Dominic Fritz a fost întrebat marți seara, într-o intervenție la Digi24, care este motivul pentru care liderii coaliției de guvernare nu au ajuns, încă, la un consens privind pensiile magistraților.

„Cred că foarte mult am așteptat și motivarea Curții Constituționale. Era această discuție dacă sunt lucruri mai degrabă de formă, dacă e doar vorba despre acest aviz al CSM-ului, dacă este doar o problemă de fond. Și, până la urmă, există, cred că, o dorință din partea tuturor să rezolvăm această problemă pe bune”, a fost răspunsul lui Dominic Fritz.

Liderul USR a mai subliniat că acesta a fost și motivul pentru care coaliția a acceptat „oferta președintelui de a media în acest conflict, între o parte din magistrați și sistemul de justiție și guvernul, tocmai pentru că e în interesul tuturor să eliminăm aceste pensii speciale într-un mod durabil, adică să nu fie ceva ce iarăși pică la curte. (…) Nimeni nu este absurd. Suntem pragmatici, în sensul în care vrem chiar să livrăm această reformă a pensiilor speciale”.

În plus, Fritz a mai spus că viziunea USR este că „acești 10 ani sunt suficienți pentru tranziție, la fel cum 70% (din salariu – n.r.) sunt deja mult mai mulți decât pensiile contributive, care sunt undeva la 55% de obicei și de aceea este o ofertă corectă, o ofertă care asigură independența justiției, dar în primul și în primul rând suntem interesați că acest pachet de reformă să treacă de Curtea Constituțională și de aceea suntem, bineînțeles, deschiși să ascultăm argumente”.

Miercuri, la ora 16.00, la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan va avea o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare și cu reprezentanți ai magistraților, în plină criză a Justiției, cu reforma pensiilor speciale blocată de CCR.