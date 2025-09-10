Elena Lasconi: „Adevărul e că încă de pe data de 27 noiembrie, anul trecut se știa că intenționau să anuleze alegerile”

Prezentă la emisiunea lui Ionuț Cristache, „Ai aflat!”, de la Gândul, Elena Lasconi a spus că se știa de intenția ca alegerile să fie anulate, din informațiile sale, „care nu pot fi verificate”:

„Adevărul e că, încă de pe data de 27 noiembrie, anul trecut, se știa că intenționau să anuleze alegerile, adevărul e că, din informațiile mele, care nu pot să fie verificate, exista deja o motivare a Curții Constituționale de invalidare a lui Georgescu, dacă cumva ar fi fost riscul să câștige, pentru că era consituțional să facă asta, dacă ar fi influențat alegerile dacă existau influențe străine, dar s-au anulat alegerile, s-au schimbat regulile jocului, și știu foarte clar că înainte de anularea alegerilor, deja cel care este azi președintele României avea un proiect pentru campania de prezidențiale și i s-a propus să fie el candidatul”.

„Am înțeles că am fost sabotată de toți cei din jurul meu”

Întrebată dacă sistemul l-a ajutat pe Nicușor Dan să câștige alegerile, aceasta a fost categorică:

„Categoric, da. Eu am înțeles asta chiar din zilele alea, când era o presiune fantastică pe mine.

Am înțeles că am fost sabotată de toți cei din jurul meu încă de anul trecut din campanii și a fost un șoc pentru ei să vadă c-am intrat în turul doi, dar nu au avut încotro, pentru că erau și alegerile parlamentare și atunci a fost pus în mișcare sistemul.

Ceea ce s-a întâmplat este o premieră internațională.

Nicăieri în lume, nici în țările din Africa, nu s-a întâmplat așa ceva, să zici că nu-ți mai susții candidatul, nu-nțeleg de ce au mai strâns semnături și ați văzut foarte clar c-am și câștigat procesele, dar nu mai are rost să mă mai întorc în trecut”.