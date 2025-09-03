Prima pagină » Politic » Grindeanu privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei: „E posibil să fie și în acest an”

Grindeanu privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei: „E posibil să fie și în acest an”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu nu a avut un răspuns clar privind organizarea alegerilor locale din București și a afirmat că o alianță PNL-USR ar fi o „linie roșie”.
Grindeanu privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei: „E posibil să fie și în acest an”
Sursa: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
03 sept. 2025, 16:58, Politic

Miercuri, în cadrul emisiunii „Ai Aflat! cu Sorin Cristache” difuzată de Gândul, liderul PSD, Sorin Grindeanu a afirmat că nu există un calendar exact pentru organizarea acestor alegeri, menționând că este interesat să se creioneze un plan de dezvoltare a Bucureștiului.

„Pe mine mă interesează să am foarte bine pus la punct, pe București, dincolo de jocuri politice, un proiect pentru bucureștenii. E un moment pe care bucureștenii, din perspectiva mea, nu trebuie să-l rateze. (…) Nu aș putea să vă răspund în acest moment că e posibil să fie și în acest an”, a afirmat Grindeanu.

El a criticat idea unui front comun al partidelor din coaliție împotriva PSD: „ nu vreau să ajungem într-o situație de acest tip în care PSD-ul ar părea izolat într-o formă din aceasta de coaliție. Și dacă se vrea acest lucru, măcar să ni se spună dinainte și știm că plecăm acasă. Deci asta e o linie roșie”.

Despre potențialii candidați ai Partidului Social Democrat, Grindeanu a susținut: „Ați văzut sondaje. Candidații, posibili candidații ai noștrii stau foarte bine în sondaje cu șanse reale în a câștiga Primăria Generală. Deci nu discutăm de frica PSD-ului că nu ne batem cu șanse reale. Din contră”.