Ilie Bolojan explică ce se întâmplă cu pensiile magistraților și blocajul tăierilor din administrație

Bolojan: Al doilea pachet fiscal a fost întârziat ca urmare a contestațiilor depuse la CCR

Premierul Ilie Bolojan a explicat vineri situația pachetului fiscal și a proiectelor privind reforma administrației, subliniind că adoptarea lor este esențială pentru construcția bugetului pe 2026 și pentru depunerea următoarei cereri de plată din PNRR.

„Pachetul al doilea a fost întârziat ca urmare a contestațiilor depuse la CCR și a deciziei Curții de a declara articolul legat de testarea angajaților de la ANAF cu pantograful ca neconstituțional. În parlament nu s-au făcut alte modificări și credem că acest pachet va fi declarat constituțional”, a spus premierul.

El a salutat faptul că CCR a stabilit un termen în luna decembrie: „Faptul că s-a dat un termen în 10 decembrie e un lucru bun. Acest pachet stă la baza bugetului pe anul viitor și adoptarea permite depunerea cererii de plată nr 4 din PNRR.”

Bolojan, despre programul SAFE: Astăzi se încheie toate procedurile prin care Guvernul pregătește aplicația de finanțare

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, vineri, stadiul pregătirii aplicației României pentru Programul european SAFE, subliniind că documentația de finanțare, în valoare totală de 16,6 miliarde de euro, este finalizată.

„Astăzi se încheie toate procedurile prin care Guvernul pregătește aplicația de finanțare, în valoare de 16,6 miliarde de euro din care 4,2 miliarde finanțări alocate pe infrastructură și peste 12 miliarde dotări pentru armată, MAI, celelalte forțe din sistemul de apărare națională”, a notat premierul.

Premierul a precizat că peste 90% din componenta de transporturi vizează proiecte esențiale pentru Moldova.

„Această aplicație de finanțare va fi pe ordinea de zi a CSAT de luni. După aprobare va fi comunicată săptămâna viitoare Comisiei Europene. Estimăm că cel târziu la finalul primului trimestru anul viitor vom ști proiectele care vor fi finanțate prin acest program. Licitațiile organizate vor avea finanțare asigurată”, a mai spus Bolojan.

El a explicat că, în paralel, Guvernul continuă negocierile pentru viitoarele achiziții militare: „În paralel, vom continua negocierile cu firmele care vor furniza aceste dotări pentru Armata României și cu țările cu care ar urma să facem achiziții comune.”

Bolojan: Pensia în magistratură să nu depășească 70% din ultimul salariu net

„Am rămas pe procentul inițial ca pensia în magistrătură să nu depășească 70% din ultimul salariu net. Sunt 3 motive importante pentru care acest proiect am ținut să-l promovăm. Termenul de 28 așa cum știți, este un termen de respectare a unui jalon și ține de accesarea unor fonduri europene”, a spus Bolojan.

Bolojan speră ca toți cei care sunt implicați să aibă „un comportament responsabil” pentru ca procedura să aibă loc „în condiții normale”.

Ilie Bolojan: Ne propunem ca săptămâna viitoare să declanșăm procedura de angajare a răspunderii pe reforma pensiilor magistraților

„Ieri Guvernul a transmis spre avizare proiectul. Din semnalele publice, din faptul că CSM a convocat Adunările Generale înseamnă că există premise bune să primim un aviz mult mai repede decât termenul de maxim 30 de zile. În aceste condiții ne propunem ca săptămâna viitoare dacă primim avizul joi sau vineri, pe 28, cel târziu să declanșăm procedura de asumare a răspunderii pe acest proiect”, a declarat Bolojan.

Premierul a subliniat că documentul conține două elemente centrale: termenul de intrare în vigoare și plafonul maxim al pensiei raportat la salariul net.

„Având în vedere că săptămâna trecută am avut o întâlnire convocată de domnul președinte cu reprezentanții magistraților în care s-au discutat aceste aspecte, și având în vedere că am primit solicitarea să extindem perioada de tranziție față de 10 ani, cu cât era prevăzută perioada de tranziție, deci de creștere treptată a vârstei de pensionare de la 48 de ani la 65 de ani, am propus și am acceptat o perioadă de tranziție de 15 ani. Prin urmare, în fiecare an care va trece, perioada de activitate se va prelungi cu încă un an și deci peste 15 ani, practic, ar urma să se ajungă la pensionarea la vârsta standard, fiecare generație trebuind să lucreze practic un an în plus în fiecare an de acum înainte. Am acceptat această solicitare și alte două aspecte tehnice dar care nu sunt relevate”, a spus Bolojan.

UPDATE: A început conferința de presă a premierului Ilie Bolojan.

Știre inițială: Premierul Ilie Bolojan va susține astăzi, 21 noiembrie, o conferință de presă de la ora 16:00. Subiectele principale vizează reforma pensiilor magistraților și problemele legate de tăierile din instituțiile publice.

Pe lângă reforma pensiilor și restructurările din administrație, șeful Guvernului va vorbi și despre investițiile din programul SAFE de apărare, conform anunțului oficial al Executivului.

Potrivit unor surse politice, liderii coaliției au decis să amâne o decizie privind tăierile din administrație până după alegerile din 7 decembrie. Nu s-a ajuns la un acord între partide dacă bugetul de salarii să fie redus cu 10% sau dacă doar anumite cheltuieli să fie diminuate.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a cerut o excepție pentru militari, în timp ce Kelemen Hunor, președintele UDMR, pentru domeniul educației. În paralel cu aceste opinii, reprezentanții PSD au organizat o ședință de partid și au hotărât că nu vor susține tăieri de salarii.

Pensiile magistraților, în așteptarea avizului CSM

În ceea ce privește pensiile magistraților, premierul Ilie Bolojan a declarat într-un interviu recent pe care l-a susținut la ProTV că noul proiect de lege este finalizat, iar „singura modificare substanțială” constă în creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani „nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani”.

Premierul țării dorește să adopte proiectul săptămâna viitoare și a cerut Consiliului Suprem al Magistraturii să ofere avizul rapid, pentru ca reforma să fie finalizată până la termenul stabilit de Comisia Europeană, adică 28 noiembrie.