Ionuț Moșteanu: România accelerează înzestrarea armatei cu echipamente moderne

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a declarat la Euronews că România va grăbi programele de modernizare a armatei, în contextul războiului din Ucraina și al creșterii cererii globale de echipamente militare.
Rareș Mustață
26 aug. 2025, 21:55, Politic

România are nevoie de o armată modernă și complet interoperabilă cu structurile NATO, a afirmat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, într-un interviu acordat Euronews.

Oficialul a explicat că, deși în ultimii ani au fost inițiate programe importante de înzestrare, ritmul acestora trebuie accelerat din cauza schimbărilor de securitate generate de războiul din Ucraina.

Moșteanu a subliniat că multe dintre echipamentele aflate în dotarea armatei nu erau nici moderne, nici compatibile cu standardele NATO, motiv pentru care investițiile în tehnică militară avansată sunt esențiale.

Ministrul a atras atenția și asupra întârzierilor din producția de armament la nivel global, explicând că cererea foarte mare afectează livrările, inclusiv în programe strategice precum achiziția sistemelor Patriot, derulate prin parteneriat guvern-la-guvern (G2G) cu Statele Unite.

Washingtonul își ajustează constant prioritățile de furnizare în funcție de zonele de conflict, a mai precizat Moșteanu.