Moșteanu, despre cumulul pensiei cu salariul: Este imoral ca cineva să iasă la pensie și a doua zi să se angajeze din nou la stat

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat într-un interviu la Euronews că statul trebuie să găsească o soluție pentru a corecta fenomenul prin care persoane care ies la pensie revin imediat pe posturi plătite tot din bani publici.

„Dacă un cetățean spune că vrea la pensie pentru că nu mai poate munci, este incorect ca a doua zi să se angajeze în aceeași instituție sau în altă parte la stat. Este absolut imoral”, a subliniat Moșteanu.

El a explicat că problema a fost discutată în ședința de guvern de luni, deși nu se regăsește în pachetul legislativ actual. „Chiar dacă nu se rezolvă acum, trebuie găsită o soluție constituțională, care să respecte atât dreptul la pensie, cât și dreptul la muncă, dar și principiul de justiție socială”, a spus ministrul.

Moșteanu a adăugat că astfel de schimbări pot genera dezechilibre pe termen scurt, însă în timp piața muncii se va regla: „Pe termen mediu și lung este un lucru bun să aduci justețe în mecanismele statului. Dacă oamenii vor ști că nu se pot întoarce imediat, unii vor rămâne mai mult la muncă.”