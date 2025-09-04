Oana Țoiu explică vizitele sale la Moscova: Am fost la Moscova cu mai multe proiecte

Joi, la Europa FM, Oana Țoiu a precizat că ultima vizită a avut loc în 2014, la invitația rețelei internaționale Impact Hub, unde a susținut un curs pentru studenți, „Am fost la Moscova, cum de altfel în perioada respectivă societatea civilă a mai multor țări ale Uniunii Europene era prezentă în Rusia cu mai multe proiecte, a fost și cazul vizitei mele din 2014, când la invitația rețelei Impact Hub, o rețea internațională, am susținut un curs pentru tineri studenți. (…) Nu este o rețea rusească. (…) Rețeaua Impact Hub, cea cu care am colaborat, este reprezentată în această competiție despre care discutăm prin biroul din Viena și Universitatea din Viena, de altfel are o finanțare a Comisiei Europene”.

Referindu-se la vizitele mai vechi, Țoiu a precizat: „Am mai fost odată în facultate, eram membra rețelei de tineri AIESEC. (…) Și misiunea organizației pe care și-o păstrează până astăzi este pacea și împlinirea potențialului uman. Și am fost la o conferință în Rusia în 2007, 2008, 2009. Eram studentă”.