Reforma administrativă lovește puternic în Brașov: peste 250 de posturi vizate de tăieri. Tăieri de la poliția locală și primării

Guvernul a trimis apoi către presă o simulare cu reformele propuse pentru fiecare județ, dar și pentru fiecare localitate din țară.

Conform datelor analizate pentru municipiul Brașov, unul dintre cele mai mari orașe din țară, se conturează o imagine clară a impactului pe care l-ar putea avea reforma.

Municipiul Brașov

Posturi ocupate actuale: 889

Plafon după reducere 40%: 790 – 99 posturi eliminate

Plafon după reducere 45%: 752 – 137 posturi eliminate

Structură detaliată:

Poliția Locală: 292 posturi – ar putea rămâne 237

Evidența populației: 50 posturi

Proiecte europene: 43 posturi

Microbuze școlare: 2 posturi

Consiliul Județean Brașov

Posturi ocupate actuale: 639

Plafon după reducere 40%: 517 – 122 posturi eliminate

Plafon după reducere 45%: 487 – 152 posturi eliminate

Situația din toate localitățile din județ

Reforma administrației locale. Declarațiile premierului Ilie Bolojan

Premierul a explicat necesitatea reformei:

„Zona de administrație publică locală este un bloc mare de cheltuieli care adună peste 150.000 de oameni, parte în aparatele proprii, parte în zona de asistență socială. Dacă nu controlăm cheltuielile de personal ale statului riscăm ca tot ce încasăm suplimentar să se ducă pe aceste cheltuieli de personal și să ne întoarcem anul viitor în situația în care suntem astăzi. Avem 7 miliarde de lei cheltuieli de personal în 6 luni. E absolut necesară reforma”, a spus Ilie Bolojan.

Tot el a subliniat că multe primării în special de comune nu-și pot susține din venituri proprii nici măcar salariile:

„Pe partea de administraţie publică locală, reforma este absolut necesară. În multe locuri, primăriile nu-şi pot suporta cheltuielile de personal din veniturile proprii, iar acestea sunt asigurate de la bugetul de stat. În situaţiile în care o primărie nu-şi poate acoperi nici măcar salariile, înseamnă că ea există pentru angajaţii ei, nu pentru cetăţeni”, a mai declarat premierul.