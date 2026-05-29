Ședința CSAT convocată după incidentul de la Galați s-a încheiat. Nicușor Dan va face declarații

Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a reunit vineri, de la ora 11.00, la Palatul Cotroceni, după prăbușirea unei drone rusești pe un bloc de locuințe din Galați.
Iulian Moşneagu
29 mai 2026, 13:50, Politic
UPDATE Ședința CSAT s-a încheiat. Nicușor Dan va susține declarații la ora 14.30

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-a încheiat după aproximativ două ore și jumătate

Președintele Nicușor Dan va susține declarații de presă la ora 14.30, la finalul ședinței CSAT.

UPDATE Ședința CSAT a început. Ilie Bolojan nu participă

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării a început vineri, la ora 11:00, la Palatul Cotroceni.

Premierul interimar Ilie Bolojan, membru al CSAT, nu participă la ședință, fiind la Chișinău.

Bolojan a delegat atribuțiile și l-a desemnat pe Radu Miruță, ministrul Apărării, să îl înlocuiască la ședința CSAT.

Știrea inițială: Ședința a fost convocată de președintele Nicușor Dan, care a transmis că vor fi discutate implicațiile „celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”.

„Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă”, a transmis șeful statului.

Nicușor Dan a afirmat că responsabilitatea pentru incident aparține Federației Ruse și că evenimentul impune „un răspuns ferm, coordonat și pe măsură”, la nivel național, aliat și internațional.

Președintele a anunțat și că a avut o convorbire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, după incidentul de la Galați. El a precizat că România și NATO vor continua coordonarea pentru consolidarea apărării Flancului Estic, în special cu capacități antiaeriene și antidronă.

O dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de un incendiu într-un apartament de la etajul 10. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat, iar două persoane cu răni ușoare au primit îngrijiri medicale la fața locului.

