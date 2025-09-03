Sorin Grindeanu: Relația cu USR este grea. Sunt la guvernare, dar au încă discurs de opoziție

Relația cu USR este „grea”, spune liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuţ Cristache”, difuzată live pe gandul.ro.

„Eu cred că nu și-au dat încă bine seama că totuși sunt la guvernare. Nu poți să fii la guvernare și să ai de multe ori, o parte dintre ei, fiindcă nu vreau să generalizez, că nici n-ar fi corect, să aibă în continuare discurs de opoziție. Și sunt, și ați văzut și dumneavoastră, foarte multe exemple în acest timp. Oamenii au înțeles că trebuie să facem această coaliție, cei care au înțeles, că unii n-au înțeles, dar nu sunt de blamat nici cei care n-au înțeles, ca să facem lucruri pentru români, nu să facem spectacol, să facem transmisii live din ședințele de guvern și selfie-uri și nu să guvernăm mai mult online decât pentru români. Nu vreau să trimit în derizoriu această modalitate, dar vreau să atenționez și nu doar pe colegii de la USR, chiar pe toți cei care scupă de actul de guvernare, că noi trebuie să facem politici publice pentru români, adresate românilor, mai importante fiind aceste lucruri, decât spectacolul și știrile de acest tip care fac trafic, dar care nu au în realitate niciun efect”, adaugă Grindeanu.

El spune că liderii USR consideră PSD drept un adversar politic.

„Eu spun acest lucru și cred că și ei spun, USR-iștii, despre PSD același lucru, pentru că ei până la urmă, dacă e să aibă un adversar politic, este PSD-ul, nu e AUR-ul pentru USR”.