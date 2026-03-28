Ministrul Sănătății: jumătate din cei care intră ajung să finalizeze examenul de rezidențiat

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a analizat la Prima Tv situația în care se găsesc foarte mulți absolvenți ai facultăților de medicină. Potrivit ministrului, doar jumătate dintre ei reușesc să treacă de rezidențiat și să obțină diplomă de medic specialist.

„Noi școlarizăm undeva la 10.000 și din acești 10.000 intră undeva la 4.000-5.000 în rezidențiat și jumătate din cei care intră ajung să finalizeze examenul de rezidențiat cu o diplomă de medic specialist. Alții schimbă specializările de foarte multe ori, alții renunță și pleacă din țară în timpul rezidențiatului. Alții rămân în țară, dar pleacă în zona industriei sau în altă zonă. Își găsesc un job”, a spus Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a oferit chiar propriul exemplu. El a spus că în anul 2 de rezidențiat a renunțat la medicină și am plecat în zona administrației pentru că i-a plăcut mai mult.

Rogobete a identificat și cauzele care au dus la această situație.

„Ani la rând, locurile și posturile la rezidențiat pe specialități au fost calculate din pix. La sugestia universităților, capacitatea de pregătire, la sugestia nu știu cui, nu s-a ținut cont de o statistică și de o analiză demografică. Pentru că în mod normal, și vă dau un exemplu concret. Numărul de posturi și locuri la rezidențiat pentru cardiologie, în mod normal, ar fi trebuit scoase în funcție de numărul de medici care se pensionează în următorii patru ani. Se existe o logică. Degeaba scot 100 de cardiologi dacă în următorii patru ani se pensionează doar 30”, a declarat Alexandru Rogobete

Ministrul a precizat că a schimbat abordarea anul acesta.

„Pentru că nu s-a ținut cont de demografia de fapt și de aceste cifre, care în alte locuri contează și în baza lor se fac politicile publice, nu în baza dorinței unor grupuri de influență universitară. Să nu fiu înțeles greșit, am o relație foarte bună cu universitățile, colaborăm, dar vreau să schimbăm un pic percepția și modul de abordare. Pentru că dacă nu schimbăm nimic, nu avem cum să corectăm niște lucruri care nu funcționează”, a mai declarat ministrul Sănătății.