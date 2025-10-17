Prima pagină » Social » Explozie devastatoare într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! Cel puțin doi morți și opt răniți | GALERIE FOTO-VIDEO

Explozie devastatoare într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! Cel puțin doi morți și opt răniți | GALERIE FOTO-VIDEO

O explozie a avut loc vineri dimineața într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Mai multe apartamente au fost afectate.
Incendiu la două hale în comuna Dumbrăveni, județul Suceava. Suprafața afectată, aproximativ 2000 mp
Incendiu la două hale în comuna Dumbrăveni, județul Suceava. Suprafața afectată, aproximativ 2000 mp
Talibanii acuză Pakistanul că a lansat atacuri cu drone asupra Kabulului
Talibanii acuză Pakistanul că a lansat atacuri cu drone asupra Kabulului
Trump a părut mai rezervat în ceea ce privește furnizarea Ucrainei cu rachete Tomahawk după convorbirea cu Putin
Trump a părut mai rezervat în ceea ce privește furnizarea Ucrainei cu rachete Tomahawk după convorbirea cu Putin
Zelenski a ajuns la Washington pentru a discuta cu președintele Trump
Zelenski a ajuns la Washington pentru a discuta cu președintele Trump
UPDATE. Șefa Spitalului Militar, Florentina Ioniță, plasată sub control judiciar în schimbul unei cauțiuni de 1 milion de lei
UPDATE. Șefa Spitalului Militar, Florentina Ioniță, plasată sub control judiciar în schimbul unei cauțiuni de 1 milion de lei
Cosmin Pirv
17 oct. 2025, 09:40, Social

UPDATE #3: Victimele exploziei de vineri dimineață din Capitală au fost duse la spitalele Universitar, Floreasca și Gr. Alexandrescu, transmite Ministerul Sănătății.

Vezi galeria foto
13 poze

Conform dispeceratului SMURD, în acest moment 8 victime au fost transportate la spitalele de urgență din București cu politraumă și 2 victime au fost declarate decedate.

UPDATE #2: Până în acest moment au fost identificate două persoane decedate și alte patru rănite. Se continuă acțiunile de căutare-salvare.

UPDATE #1: ISU București-Ilfov anunță că explozia s-a produs la nivelul etajelor 5 și 6.

Din informațiile primite, 11 persoane ar fi afectate, transmite IGSU.

Salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse.

Știrea inițială: Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat producerea unei explozii neurmată de incendiu într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei.

Din primele informații, s-a produs o explozie într-un bloc cu opt etaje pe Calea Rahovei.

Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5.

S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. De asemenea, a fost activat planul roșu de intervenție.

Intervenția este în desfășurare.