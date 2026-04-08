Prima pagină » Sport » LIVE TEXT: Sicriul cu trupul lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională. Gică Hagi a ajuns la catafalc

LIVE TEXT: Sicriul cu trupul lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională. Gică Hagi a ajuns la catafalc

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns, miercuri, la Arena Națională, unde publicul va avea acces pentru a-și lua rămas bun de la marele antrenor.
Laura Buciu
08 apr. 2026, 17:25, Sport

UPDATE: Gică Hagi a ajuns la catafalc

În jurul orei 17.20, la Arena Națională a ajuns și cel mai bun fotbalist din toate timpurile, Gheorghe Hagi. El a venit cu o coroană de trandafiri pe care a pus mesajul: „Vei fi mereu în sufletele noastre – Fam. Hagi”.

Hagi nu a făcut declarații.

Legătura dintre Hagi și Lucescu este una de generații. Lucescu era antrenorul echipei naționale când a debutat Gică Hagi, apoi i-a fost antrenor la Brescia, și tot Lucescu a fost antrenorul care l-a făcut pe Ianis Hagi căpitanul echipei naționale.

Și Ionuț Lupescu a venit la Arena Națională pentru un omagiu adus lui Mircea Lucescu.

 

 Știre inițială:

Sicriul cu trupul lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională la ora 16.10.

Aici, publicul larg va avea acces începând cu ora 17:00.

La ora 18:00 va avea loc prima slujbă de priveghi.

Suporterii și admiratorii își vor putea lua rămas bun și pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 și 20:00.

Vineri, cortegiul funerar se va îndrepta către Biserica Sfântul Elefterie. Slujba de înmormântare va începe la ora 10:00.

Ultima etapă a funeraliilor va avea loc la Cimitirul Bellu, de la ora 12:20. Înmormântarea va avea loc la 13:10, va fi marcată de onoruri militare. Participarea la acest moment va fi limitată la familie și invitați apropiați.

