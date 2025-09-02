Prima pagină » Știrile zilei » Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: Poziția noastră este că nu trimitem trupe în Ucraina

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: Poziția noastră este că nu trimitem trupe în Ucraina

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a anunțat că România nu va trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina, însă va acționa în continuare ca un hub logistic pentru sprijinirea Ucrainei.
Radu Mocanu
02 sept. 2025, 21:52, Politic

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a subliniat marți că România participă activ la discuții privind scenariile de pace din Ucraina.

„Participăm la toate discuțiile care au loc în formatele formale și informale cu partenerii europeni și cu partenerii NATO. Cum spuneam, suntem parte din aceste discuții la fiecare nivel, eu ca Ministru al Apărării, Oana Țoiu ca Ministru de Externe, Președintele Nicușor Dan”, a afirmat Moșteanu la Antena 3 CNN.

În ceea ce privește poziția României față de implicarea României în diverse scenarii, ministrul a afirmat: „Poziția noastră în România este că nu trimitem trupe în Ucraina. Ne-am arătat disponibilitatea pentru a funcționa în continuare ca un hub logistic pentru orice tip de ajutoare care merg către ucraineni”.

Despre colaborarea cu aliații, Moșteanu a susținut: „Lucrăm împreună cu partenerii noștri, avem antrenament comune, misiuni comune, iată cum este aceasta. Noi avem avioane dislocate pe flancul de est în Polonia și asta se va întâmpla în continuare. Este unul din scenariile de pregătirea păcii și de oferirea acestor garanții de securitate”.